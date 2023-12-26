30多歲女月經來進補養血 右眼突失明好害怕 醫曝關鍵病因

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聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
三總眼科部一般眼科主任呂大文（右）說，患有僵直性脊椎炎等自體免疫疾病者，千萬不要進補，減少虹彩炎發生機率。圖／呂大文醫師提供
三總眼科部一般眼科主任呂大文（右）說，患有僵直性脊椎炎等自體免疫疾病者，千萬不要進補，減少虹彩炎發生機率。圖／呂大文醫師提供

天冷進補要多注意，一旦進補後眼睛突然看不見，當心虹彩炎上身。一名30多歲女性日前早上醒來發現，右眼突然看不見，伴隨疼痛、紅腫，緊急到醫院急診就醫。醫師檢查發現，女子眼壓達45毫米汞柱，較正常值20以下，暴增一倍多，且眼睛虹膜、睫狀體發炎，確診為虹彩炎。經了解女子有僵直性脊椎炎病史，這是第一次併發虹彩炎，女子說「沒想到如此嚴重，心情十分害怕」。

收治病人的三總眼科部一般眼科主任呂大文說，眼睛虹彩炎常見好發族群，為罹患僵直性脊椎炎、紅斑性狼瘡等自體免疫疾病，或是遭到巨細胞病毒感染所致。天冷許多民眾喜愛進補，又加上巨細胞病毒活躍感染患者增加，臨床眼睛罹患虹彩炎患者，冬天比夏天多，目前人數約增三成，病人年齡約為20至40歲左右，症狀有畏光、疼痛、紅腫、流淚、視力模糊等。

呂大文說，該名女子也自述，最近天冷且月經來了，在家吃補藥進補，眼睛看不見的前一天晚上，才剛吃完補品，沒想到引發虹彩炎。臨床確實發現，許多女性爆發虹彩炎多發生在經期前後，可能是此時吃補氣、養血補品，增加發作機會。所幸，經降眼壓藥物、類固醇治療後，女子失明症狀約維持3至4天，現已明顯好轉。

呂大文呼籲，患有僵直性脊椎炎、紅斑性狼瘡等自體免疫疾病者，千萬不要進補，平時維持不熬夜、不吸菸，保持正常規律的作息、飲食正常，減少生活壓力，避免身體的免疫系統紊亂，減少虹彩炎發生機率。

僵直性脊椎炎 患者 眼壓 失明

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