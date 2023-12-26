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健康主題館／自製桃膠杏仁露 潤膚又潤肺

聯合報／ 記者蘇湘雲／台北報導
「桃膠杏仁露」材料。記者侯永全／攝影
「桃膠杏仁露」材料。記者侯永全／攝影

陳月卿親自示範調理的「桃膠杏仁露」。記者侯永全／攝影
陳月卿親自示範調理的「桃膠杏仁露」。記者侯永全／攝影
歲末年終，隨著氣溫降低、寒流來襲，不少人的肌膚、身體較為乾澀，或肺部滋潤不夠、比較敏感。癌症關懷基金會董事長陳月卿指出，在這樣的時節，不妨簡單做一碗「桃膠杏仁露」，當作下午茶，可幫助美顏護膚，還可滋潤呼吸系統，讓潤膚、潤肺一次到位。

桃膠和雪蓮片 護膚養生好物

桃膠杏仁露的材料，包括桃膠、雪蓮片、杏仁、百合與桂圓等。陳月卿說，中藥材桃膠是此道飲品的主角。桃膠是一種桃樹樹脂，富含膠質，有助滋潤肌膚，用水清洗乾淨、泡水2小時軟化後，外觀晶瑩透亮，很像琥珀。

雪蓮片別名為皂角米、皂角仁，也是中藥材，來自皂角樹（也稱皂莢）的果實，含有不少膳食纖維、植物性膠質，坊間稱雪蓮片為「植物燕窩」，有助潤腸通便、滋養肌膚及身體。

杏仁百合配桂圓 潤肺補氣血

中醫理論「白色入肺」、「肺主皮毛」。陳月卿指出，杏仁是白色食物，可幫助補氣、潤肺，也有潤膚效用，而當肺部受到滋潤，皮膚會比較有潤澤感。

「杏仁的好麻吉，就是百合。」陳月卿表示，百合具抗氧化功能，有助安眠、保養呼吸道，如果晚上八點左右吃百合，有助一夜好眠。

桂圓本身就非常香甜，此道飲品加了桂圓，就不需要加冰糖或添加其他糖分，桂圓可補氣血，滋潤肌膚，當氣血暢通，外貌自然容光煥發、神采奕奕。

善用食物調理機 營養價值高

陳月卿強調，在製作桃膠杏仁露的過程中，如果使用食物調理機，可以把食材打得更綿密均勻，食材中的營養素可充分釋放，整道料理升級成「露」，無論是口感、營養價值都大幅提升。

對於桃膠杏仁露的食用時機，陳月卿建議，可以當成下午茶，如果晚上不想吃太多，也可以吃一碗，再配上一些雞蛋、豆腐等蛋白質食物，營養就會非常均衡，兼顧潤肺、暖胃、安眠、補氣血等效用，可能一覺醒來，就發現自己變得更有精神、更有元氣。

桃膠杏仁露食譜 圖／聯合報提供
桃膠杏仁露食譜 圖／聯合報提供

陳月卿 食材 中藥

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