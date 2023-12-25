國產草莓比國外還貴？網指出關鍵內幕：價格原地起飛
冬季盛產的水果中肯定不忘提草莓！一名網友在PTT上發文分享，逛超市時驚覺一盒250克的草莓竟要價359元，讓人十分詫異。
原PO表示，在逛超市時，拿了一盒草莓到購物籃，幸虧這次有看到價錢，發現一盒250克的草莓要價359元，回顧去年韓國買608克的草莓，台幣不到200元，令原PO感到錯愕。
貼文一出，許多網友們紛紛留言，「這種草苺還是偏酸不甜的那種，誰買誰盤」、「比日本超市賣的品種草莓還貴...」、「請問便宜的日本草莓台灣買得到嗎？」、「韓國好便宜」、「今年嚴重欠產」、「台灣這季節橘子多吃一點」、「真的是傻了才會去買草莓吃」。
不過，大部分網友點出價格昂貴的關鍵原因，「有機＝加價賣」、「有機+草莓，原地起飛」、「有機本來就比較貴」、「有機認證，特殊品種又剛出，價格高的正常」、「有機的貴，今年草莓產量減少」、「有機當然比較貴啊」。
此外，有網友認為韓國草莓雖然便宜但不好吃，「韓國草莓難吃」、「韓國草莓只是大顆，真的不好吃」，也有網友提供別的國家草莓更便宜，「日本沖繩大賣場100有找」、「英國草莓隨便買都好吃」。
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