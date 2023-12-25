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老舊柴油車空汙防治補助 3度延展至明年底、上限8萬元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
目前1至3期大型柴油車仍有7萬4千多輛，但出廠日期介於3至4期過度期的車輛，推估有調修燃油控制系統需求者尚有約3500輛，為此，環境部延長調修燃油控制系統補助至明年底。聯合報系資料照
目前1至3期大型柴油車仍有7萬4千多輛，但出廠日期介於3至4期過度期的車輛，推估有調修燃油控制系統需求者尚有約3500輛，為此，環境部延長調修燃油控制系統補助至明年底。聯合報系資料照

環境部自2019年起推動1至3期大型柴油車調修燃油控制系統補助，迄今已有1.7萬輛車申請補助並完成調修，但仍有逾7.4萬輛1至3期大型柴油車，今年11月宣布補助延後至年底，但推估仍有約3500輛出廠日期介於3至4期過度期車輛、有調修燃油控制系統需求，因此三度延後補助期限至明年底，補助金額上限為8萬元。

環境部今公告修正「大型柴油車調修燃油控制系統或加裝空氣污染防制設備補助辦法」，延長補助期間至2024年底，補助上限維持8萬元，呼籲老舊大型柴油車車主盡快申請補助。

環境部指出，1至3期大型柴油車總空氣汙染物排放占所有車輛的20%，因此自2019年起推動1至3期大型柴油車調修燃油控制系統補助，車主只要至環境部認證保養廠進行引擎系統、噴射泵浦與噴油嘴（3擇1以上）及清除積碳等調修，並經檢驗符合排放標準即可獲得補助，

環境部表示，迄今已有約1萬7千輛申請補助並完成調修，補助辦法原訂去年底截止，後延長至今年底，但因目前1至3期大型柴油車仍有7萬4千多輛，扣除已申請過補助的車輛，並加計領有3期排氣審驗合格證，但出廠日期介於3至4期過度期的車輛，推估有調修燃油控制系統需求者尚有約3500輛。

根據統計，迄今已有20個縣市劃設66處空氣品質維護區，其中針對老舊大型柴油車訂有管制措施者有58處。環境部提醒，依空汙防治法第44條至第46條規定到檢，卻檢驗不符合排放標準的柴油車，於限期修復且複驗合格或完成改善的次年起，必須連續2年每年實施排氣定期檢驗1次，2次皆合格者，才得自第3年起免實施定期檢驗。

柴油車 環境部 車主

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