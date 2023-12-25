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松山機場排班計程車 2024年起恢復停留服務費50元

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
民航局表示，2024年1月1日起，松山機場排班計程車恢復停留服務費加收新台幣50元。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
民航局表示，2024年1月1日起，松山機場排班計程車恢復停留服務費加收新台幣50元。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

交通部民航局今天表示，疫後旅運需求旺盛，加上國內物價持續上漲，2024年1月1日起，松山機場排班計程車「恢復停留服務費」新台幣50元。

交通部民航局台北國際航空站表示，國際機場如桃園、小港機場，排班計程車因有車齡、配合機場規定等一定條件限制，都有收取停留服務費。

台北國際航空站指出，2007年松山機場排班計程車停留服務費取消，由於近年營運成本持續上漲，且市區車隊競爭激烈，為鼓勵駕駛進場載客，提升服務量能及品質，松山機場排班計程車自律委員會與北市計程車公、工會提案「恢復停留服務費」，已於9月21日由台北市與新北市計程車運價費率審議委員會評估通過，預計2024年1月1日恢復，停留服務費將一併納入計費表內計算。

台北國際航空站表示，排班計程車恢復加收停留服務費50元，可提高排班計程車駕駛進站營運意願，有效降低旅客排隊等候計程車時間，提升服務品質，讓旅客搭車返家、洽商、旅遊更便捷，市場供需平衡。

配合恢復加收停留服務費，台北航空站已要求排班計程車業者，務必依機場相關管理辦法提供良好服務。另已請業者屆時應透過乘車處、口頭說明、車內標示等管道，充分揭露相關資訊。

台北國際航空站提醒，隨著跨年、春節連假到來，預期搭機旅客將增加，機場停車場停車前30分鐘免費，開車接送機可至停車場免費停放，且車牌辨識無須取票十分方便，民眾可多加利用。

松山機場 計程車 服務費

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