最高齡90歲！中風、裝人工關節千歲團變舉重妖精 成功挑戰破百公斤

慢慢變老不一定與手無縛雞之力劃等號，今年12月一場顛覆想像、全台唯一銀髮硬舉大賽，參賽選手最高齡90歲，有的中風、有人裝上人工關節，千歲團變舉重妖精成功挑戰破百公斤。

近年鍛鍊核心的肌力訓練開始成為中高齡族群新寵，但讓長輩展現訓練成果的管道卻不多，由開發銀髮健身產業團隊舉辦的「聖誕老人硬舉大賽」近期落幕，來自全台各地參賽者多達224人，60歲以上長輩就有68人，最高齡90歲。

這場比賽直觀地向社會證明年齡不是問題，人生70才開始，過了70歲依然能舉起破百公斤。為了變健康踏入健身房的70歲梁爺爺，平時深蹲、硬舉都難不倒，成功在比賽中硬舉125公斤；80歲曾爺爺更是挑戰年齡也挑戰自己兩倍體重，舉起110公斤。

或許有人認為參加舉重比賽的爺爺奶奶一定比年輕人還健康，這個想法可是大錯特錯，參賽長輩不僅有肌少症，走路、爬樓梯困難，當然也有常見的糖尿病、高血壓等，甚至開過刀、裝有人工膝、髖關節置換，但在專業教練評估與長期訓練後，不少70歲以上長輩因此重拾生活力。

87歲的王爺爺就是其中之一，他因中風走路不便，還記得剛進健身房時，必須靠拐杖扶著牆壁行走，透過教練設計的行走、平衡訓練「打地基」，鍛鍊3年後擺脫拐杖，拉起40公斤都沒問題；78歲裁縫師許奶奶過去受脊椎側彎所苦，靠重訓再次抬頭挺胸，讓她繼續在最愛的裁縫室工作。

「提升肌力讓生活更好、更自由。」開業復健科診所醫師林杏青說，比如髖關節動手術換人工關節，術後訓練透過較強肌肉力量，漸漸自行爬樓梯。對於長者而言，循序漸進有規劃的運動並不危險，不同身體狀況會有相應需注意事項，林杏青呼籲透過專業人員評估，帶來安全有效訓練。