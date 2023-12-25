聽新聞
test
0:00 / 0:00
違規郵包驗出非洲豬瘟近1成 即起強化入境100％查驗行李
農業部近期於從中國大陸出境旅客違規吸入的豬肉製品中，首次檢驗出新型非洲豬瘟病毒核酸，顯示非洲豬瘟持續肆虐國際且疫情嚴峻，因應農曆春節假期將至，大量旅客入境恐提高非洲豬瘟疫情風險，農業部表示，違規郵包驗出非洲豬瘟陽性率近1成，即日起針旅客行李、快遞及郵包進行X光機百分百查驗。
行政院長陳建仁今前往桃園機場視察農業部防檢署非洲豬瘟旅客手提行李檢查作業，以及財政部關務署快遞貨物X光機檢疫作業，陳建仁要求邊境相關部會提高警覺，務必落實執行茶葉工作、加強宣導，並致贈加菜金感謝邊境把關各CIQS相關部會，期勉各單位發揮整體防疫戰力阻絕非洲豬瘟疫情入侵。
防檢署指出，非洲豬瘟疫情目前已擴及世界77國，其中亞洲地區有18個國家通報發生疫情，今年更新增新加玻、波士尼亞與赫塞哥維納、克羅埃西亞、瑞典和孟加拉等國
鄰近的中國大陸、香港、韓國、越南及馬來西亞等，近期也持續有疫情傳出，且從旅客違規攜帶、農產品棄置箱、違規快遞及國際郵包中採樣的豬肉製品，仍持續驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性，陽性率達9.3％，沒有下降的趨勢，顯示非洲豬瘟疫情持續擴散未見停歇。
防檢署表示，我國防堵非洲豬瘟即將進入第6個年頭，目前東亞地區僅台灣及日本仍為非洲豬瘟非疫區，而防疫視同作戰，因應即將到來的農曆春節大量旅客人潮可能攜帶動物產品入境致引入非洲豬瘟等疫情，將持續落實邊境檢疫強化措施防堵疫情入侵，包含旅客行李、快遞及郵包的X光機百分百查驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言