違規郵包驗出非洲豬瘟近1成 即起強化入境100％查驗行李

農業部近期於從中國大陸出境旅客違規吸入的豬肉製品中，首次檢驗出新型非洲豬瘟病毒核酸，顯示非洲豬瘟持續肆虐國際且疫情嚴峻，因應農曆春節假期將至，大量旅客入境恐提高非洲豬瘟疫情風險，農業部表示，違規郵包驗出非洲豬瘟陽性率近1成，即日起針旅客行李、快遞及郵包進行X光機百分百查驗。

行政院長陳建仁今前往桃園機場視察農業部防檢署非洲豬瘟旅客手提行李檢查作業，以及財政部關務署快遞貨物X光機檢疫作業，陳建仁要求邊境相關部會提高警覺，務必落實執行茶葉工作、加強宣導，並致贈加菜金感謝邊境把關各CIQS相關部會，期勉各單位發揮整體防疫戰力阻絕非洲豬瘟疫情入侵。

防檢署指出，非洲豬瘟疫情目前已擴及世界77國，其中亞洲地區有18個國家通報發生疫情，今年更新增新加玻、波士尼亞與赫塞哥維納、克羅埃西亞、瑞典和孟加拉等國

鄰近的中國大陸、香港、韓國、越南及馬來西亞等，近期也持續有疫情傳出，且從旅客違規攜帶、農產品棄置箱、違規快遞及國際郵包中採樣的豬肉製品，仍持續驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性，陽性率達9.3％，沒有下降的趨勢，顯示非洲豬瘟疫情持續擴散未見停歇。