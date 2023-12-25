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恢復輸陸7石斑魚業者遭「查水表」？ 漁業署緊急澄清否認

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中國大陸在中止部分ECFA產品關稅減讓後，國台辦宣布恢復台灣石斑魚進口。圖為高雄永安龍膽石斑魚收成。聯合報系資料照片
中國大陸在中止部分ECFA產品關稅減讓後，國台辦宣布恢復台灣石斑魚進口。圖為高雄永安龍膽石斑魚收成。聯合報系資料照片

我國7家石斑魚養殖場22日經中國大陸審查通過恢復輸入，國民黨團今召開記者會指農業部漁業署調查這7家業者，批評司法介選連漁民都不放過；漁業署今嚴正否認並澄清，並無派人查陸方開放輸入石斑魚的7家養殖場特殊性，另也盼大陸應秉直一致原則，全數開放我方提供的合格養殖場名單。

中國大陸22日恢復我國7家石斑魚業者輸入，國台辦發言人朱鳳蓮表示，只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，兩岸就是一家人，一家人的事情就好商量、好解決。但國民黨團今天召開記者會指出，漁業署派人查這7家養殖場，批評民進黨儼然是宣告要「查水表」，還懷疑石斑魚是大陸介選工具。

漁業署表示，自大陸片面暫停我國石斑魚輸入後，早已積極進行石斑魚養殖業衛生安全升級措施，包含全面檢驗石斑魚養殖戶生產環境，出貨前用藥檢查、抽驗、留樣及追蹤追溯與不定期抽驗等機制，強化活魚運搬作業管理。

另也持續追蹤查核並更新輸大陸地區石斑魚養殖場合格登錄名單、建立內、外銷石斑魚產品上市安全及後續可追蹤透明機制，並多次邀集縣市政府、出口業者及漁民辦理座談會、講習會，強化漁民養殖技術及動物用藥安全，生產符合高端市場採購需求。

漁業署強調，目前內、外銷市場穩定，龍虎斑12月產地池邊價平均每公斤233元，較去年同期上漲6.1%，以及較近3年平均上漲5.7％。同時布局全球高消費市場，目前已開拓馬來西亞、美國、新加坡及日本等新興市場，不再依賴單一大陸市場。

漁業署指出，2019年至2021年台灣石斑魚輸銷中國出口報關價格約每公斤6至9美元，然而外銷美國約每公斤14至19美元，今年年1至11月更增加為每公斤31美元，顯示台灣石斑魚外銷高端市場確保漁民收益前景可期。

漁業署說明，台灣石斑魚已產業供應鏈已完整透明，且已建立內外銷石斑魚產品上市安全及後續可追蹤透明機制外，再次呼籲中方盡速透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台與我方討論石斑魚輸銷的一致性規範原則，並通過我方提供合格養殖場名單。

漁業署 漁民 石斑

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