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陳建仁視察桃機非洲豬瘟檢疫 叮嚀做好萬全的春節準備

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
行政院長陳建仁（右三）今天到桃園國際機場視察非洲豬瘟邊境檢疫作業，到非洲豬瘟手檢區了解檢驗流程。記者黃仲明／攝影
行政院長陳建仁（右三）今天到桃園國際機場視察非洲豬瘟邊境檢疫作業，到非洲豬瘟手檢區了解檢驗流程。記者黃仲明／攝影

行政院長陳建仁今天（12日）上午到桃園國際機場，視察第一航廈非洲豬瘟邊境檢疫作業，聽取防檢署桃園分署進行的業務簡報後，先到非洲豬瘟手檢區察看檢驗流程，再到疾管署發燒篩檢站了解近期入境旅客的檢查狀況，同時叮嚀作業人員，面對即將來臨的農曆春節要做好萬全的準備，後續轉往視察華儲作業情況。

陳建仁表示，邊境人員每到節日就會找到較多進口肉類，特別是春節即將來臨，很多人會從疫區進入台灣，可能攜帶著禁止入境的肉類製品，最近從世界動物衛生組織的資料看來，還有在中國大陸收集的訊息知道，中國大陸非洲豬瘟疫情相當嚴峻，但台灣在動物檢疫的工作確實做得很好。

陳建仁指出，台灣現在是口蹄疫非疫區，非洲豬瘟在亞洲只有日本跟台灣是非疫區，在傳統豬瘟上台灣已拔針，即將成為3個非疫區，會是在亞洲破紀錄的做法，這也表示所有檢疫單位攜手合作，確實成為亞洲重要的典範。陳建仁說，政府機關在努力也需要民間及國際旅客配合，所以加強宣導相當重要，國人入關時攜帶的東西政府很放心，但很多國際旅客不了解台灣規定，以及台灣在防疫上的嚴謹程度，所以要加強宣導讓旅客更加了解。

陳建仁也感謝大家在手提及運送行李都能做很好的檢查，對於國內的養豬產業及國人的健康促進是很大貢獻，更重要的是，能夠把防疫做得很好，讓全世界看得見台灣，這樣的成果也能確保台灣在防疫上的典範地位。

行政院長陳建仁今天到桃園國際機場視察非洲豬瘟邊境檢疫作業，視察結束後於現場合影留念。記者黃仲明／攝影
行政院長陳建仁今天到桃園國際機場視察非洲豬瘟邊境檢疫作業，視察結束後於現場合影留念。記者黃仲明／攝影
行政院長陳建仁（左一）今天到桃園國際機場，視察第一航廈非洲豬瘟邊境檢疫作業並聽取業務簡報。記者黃仲明／攝影
行政院長陳建仁（左一）今天到桃園國際機場，視察第一航廈非洲豬瘟邊境檢疫作業並聽取業務簡報。記者黃仲明／攝影
行政院長陳建仁（左）今天到桃園國際機場視察非洲豬瘟邊境檢疫作業，並致贈加菜金給第一線人員，由防檢署桃園分署分署長陳宏伯（右）代表收下。記者黃仲明／攝影
行政院長陳建仁（左）今天到桃園國際機場視察非洲豬瘟邊境檢疫作業，並致贈加菜金給第一線人員，由防檢署桃園分署分署長陳宏伯（右）代表收下。記者黃仲明／攝影

非洲豬瘟 陳建仁

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