中藥、營養品也可能含運動禁藥 1圖看常見地雷

不少人對中藥的印象是「溫和不傷身」，有些運動員也會選擇中藥治療，但當中可能含有運動禁藥成分，藥師公會全聯會推動「運動禁藥諮詢藥師」制度，預計明年初公告，第一批通過認證的142名藥師名單，讓專業藥事人員協助，比賽前備藥、比賽前後有用藥需求等，讓選手無後顧之憂地比賽。

運動禁藥是運動領域的一門大學問，而「運動禁藥禁用清單」是由世界運動禁藥管制組織（WADA）訂定，其中詳細列賽內期間與賽外的禁用物質，一旦被檢測出使用運動禁藥，恐面臨停權處分。

藥師公會全聯會理事長黃金舜說，有些選手認為使用中藥就沒問題，但其實不能使用的項目很多，而運動選手出國比賽，隨隊配有醫師、復健人員等，但沒有藥師，期待體育署將藥師列入國際賽事的隨隊人員中。

運動藥師籌備委員會召集人陳琦華說，許多藥品可能都含有禁用物質，以最常被諮詢的感冒藥為例，治療鼻塞的擬麻黃鹼（Pseudoephedrine）屬於興奮劑，抗發炎的培尼皮質醇（Prednisolone）屬糖皮質類固醇，部分止咳藥水含有的阿片酊（Opium tincture）則屬於麻醉性止痛劑，這3種類別都已被列為禁用物質。

陳琦華指出，支氣管擴張的乙二型致效劑，如 trimetoquinol、fenoterol等，在賽內、賽外皆屬禁藥，因為同時可用於氣喘，也是熱門諮詢藥品之一，不同的氣喘用吸入劑種類或用量有不同的規範，需更加嚴格把關；可用於降眼壓的乙醯偶氮胺（Acetazolamide）、治療青春痘的保鉀型利尿劑（Spironolactone），以及口服排卵藥克樂米芬（Clomiphene），同屬運動禁藥。

不只西藥，陳琦華指出，中藥也會含有禁用物質，麻黃、半夏因含有麻黃素，同屬興奮劑；蓮子心、細辛則因含有去甲烏藥鹼屬於乙二型致效劑，這些中藥材又常以複方的形式使用，如小青龍湯、防風聖通散、清氣化痰丸、二陳湯等，從名稱上不易直接識別，誤用禁藥風險不低於西藥，而部分營養補充品也可能含有運動禁藥成分。