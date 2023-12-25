聽新聞
test
0:00 / 0:00
還沒冷完！ 今夜至明晨第二波低溫 10度以下範圍更廣泛
今天清晨各地寒冷，平地最低溫為南投縣中寮7.5度、嘉義縣竹崎8.0度、雲林縣古坑8.1度。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天清晨各地相當寒冷，尤其加上輻射冷卻效應的關係，西部平原空曠地區、內陸近山區，許多地方只有8-9度。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，因為逐漸轉乾燥，各地陽光露臉，太陽照射下稍微回溫。但是，今天夜晚至明天清晨還會有第二波低溫，主因是輻射冷卻效應會更明顯，10度以下低溫範圍有機會更廣泛。
各地天氣預報，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，台北至新竹、宜蘭多雲或陰天，逐漸出太陽，夜晨特別寒冷，11-16度。苗栗至屏東晴朗或多雲，夜晨特別寒冷，溫差大，11-20度。花蓮、台東多雲或陰天，逐漸出太陽，縱谷區較為寒冷，15-22度。澎湖、金馬多雲到晴，澎湖15-17度、金門10-14度、馬祖9-11度。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，明天、周三冷氣團減弱，各地溫度大幅回升，中午可達20度，夜晚清晨涼冷低溫約14度左右，依然稍有寒意。乾空氣持續籠罩，各地大致晴朗或多雲。周四、周五南方水氣北上，各地雲多有下雨機會，天氣較為不穩定，如有安排室外活動留意天氣變化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言