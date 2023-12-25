還沒冷完！ 今夜至明晨第二波低溫 10度以下範圍更廣泛

今天清晨各地寒冷，平地最低溫為南投縣中寮7.5度、嘉義縣竹崎8.0度、雲林縣古坑8.1度。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天清晨各地相當寒冷，尤其加上輻射冷卻效應的關係，西部平原空曠地區、內陸近山區，許多地方只有8-9度。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠因為逐漸轉乾燥，󠀠各地陽光露臉，󠀠太陽照射下稍微回溫。󠀠但是，今天夜晚至明天清晨還會有第二波低溫，󠀠主因是輻射冷卻效應會更明顯，󠀠10度以下低溫範圍有機會更廣泛。󠀠

各地天氣預報，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠台北至新竹、宜蘭多雲或陰天，逐漸出太陽，夜晨特別寒冷，11-16度。苗栗至屏東晴朗或多雲，夜晨特別寒冷，溫差大，11-20度。花蓮、台東多雲或陰天，逐漸出太陽，縱谷區較為寒冷，15-22度。澎湖、金馬多雲到晴，澎湖15-17度、金門10-14度、馬祖9-11度。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠明天、周三冷氣團減弱，各地溫度大幅回升，中午可達20度，夜晚清晨涼冷低溫約14度左右，依然稍有寒意。乾空氣持續籠罩，各地大致晴朗或多雲。周四、周五南方水氣北上，各地雲多有下雨機會，天氣較為不穩定，如有安排室外活動留意天氣變化。