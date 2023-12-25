難得的玉山冰錐美景 鄭明典：影像紀錄中最顯著的一次

大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響台灣，玉山昨天最低溫零下2.1度，今天更酷寒，今天凌晨2時58分出現零下7.4度低溫。玉山因凍雨出現冰封山頭美景。前中央氣象局長鄭明典在臉書分享玉山氣象站的冰錐照片，他表示，昨天清晨的凍雨量大，這次的冰錐是影像紀錄中最顯著的一次。

何謂「凍雨」？鄭明典表示，雨滴掉落過程，溫度低於0度但未結晶成冰，這時稱為過冷水。過冷水接觸冰點以下的物件瞬間結成冰，就是凍雨現象。

至於冰錐的形成，他說，通常是因為積雪或積冰受到日照，局部增溫產生局部融冰，融冰往下流動再被冰點以下的空氣吹拂而復冰，如此結冰往下增長便形成冰錐。

鄭明典表示，冰錐最容易在傍晚入夜前增長，玉山北峰氣象站的冰錐現象，由於昨天清晨的凍雨量大，這次的冰錐是影像紀錄中最顯著的一次。冰錐下的玉山主峰另有一番風味。