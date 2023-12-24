都有按時服藥...30多歲高階主管心肌梗塞再發作 忽視1警訊險送命

天冷易誘發急性心肌梗塞發作，若日常沒保養好身體，輕忽膽固醇控制恐增風險。1名30多歲青壯年高階主管，即使有規律服藥，但因忽視膽固醇警訊，2度心肌梗塞發作險送命。

這名病患是上市櫃公司高階主管，3年前因胸痛、冒冷汗送醫，被診斷急性心肌梗塞，緊急心導管冠狀動脈支架置放手術救回一命，近期胸痛發作送急診，令他不解的是，過去3年明明有規律服藥控制、定期追蹤，急性心肌梗塞竟再度找上門，甚至比上次更嚴重。

直到抽血檢查才知道，他的膽固醇數據在醫師眼中，被打了大大不及格的分數。國泰醫院心血管中心主治醫師陳玠宇在「護心專欄」提到這起病例，希望提醒所有族群，包含長者與青壯世代，千萬不要輕忽膽固醇帶來的心臟健康危害。

陳玠宇解釋，隨著飲食西化及高糖、高油脂精緻飲食成為餐桌主流，心血管疾病有年輕化趨勢，膽固醇等危險因子調控須更加嚴謹，尤以低密度膽固醇（LDL-C），俗稱「壞膽固醇」的嚴格控制更重要。膽固醇危害非立即性，但經年累月使心血管提早硬化、狹窄，造成奪命心肌梗塞。

陳玠宇指出，膽固醇異常初級預防，美國已將年齡放寬至0到40歲，建議糖尿病、慢性腎臟病或壞膽固醇超過190mg/dL等高風險族群，降至100mg/dL以下。若調整危險因子後持續超過190mg/dL、或合併有早發動脈硬化家族史或家族性高膽固醇血症者大於160mg/dL，應考慮藥物治療。

文獻證實，每降低1mmol/L的壞膽固醇，可降低22%重大心血管事件。台灣血脂及動脈硬化學會訂立指引建議冠狀動脈心臟病或急性冠心症患者將壞膽固醇降到70 mg/dL以下；急性冠心症合併糖尿病、再發心肌梗塞、多條冠狀動脈血管病變或周邊動脈阻塞者，應嚴格控制55mg/dL以下。