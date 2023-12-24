平安夜台中以北低溫跌到個位數 跨年前後2波東北季風攪局

今天再轉冷，中央氣象署預報員曾昭誠指出，下半天起溫度再降，有機會達強烈大陸冷氣團等級，估今晚至明晨，台中以北、宜蘭、金門低於10度，其中近山區丘陵地可能降至10度以下；不過，周二起白天回溫明顯，連北部都有20度。周四至周五東北季風影響，但降溫幅度不大，跨年夜也再另一波，目前預估強度不至於過強，但尚待觀察。

曾昭誠表示，今天起，台灣受另一波大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團逐漸南下影響，白天偏涼，北部及宜蘭15度、中南部近20度。今天入夜後，溫度持續下降，估至明晨，北部及宜蘭降至11至12度，有機會達強烈大陸冷氣團強度；中南部明晨低溫13至15度。

曾昭誠指出，今天冷高壓南下，一直到周二清晨，才會逐漸離開台灣；周二清晨各地低溫，不過白天溫度回升相對大，北部到中南部、東半部一帶，達20度以上，周二回升明顯一直到周三，周三整體天氣也偏暖。

周四起，另一波東北季風逐漸南下，預估影響至周五，不過對北部、宜蘭影響溫度較明顯，但也不會像前幾波這麼寒冷，其他地區並無太大影響。

降雨型態方面，曾昭誠表示，今天桃園以北、東半部雲量偏多，整體多雲，迎風面降雨，雨勢比較大比較大會在宜蘭、大台北山區、基隆北海岸，比較持續，入夜後雨勢趨緩。

曾昭誠表示，周一至周三轉乾，東半部零星降雨，其他地區多雲到晴。周四東北季風南下，加上南方雲系影響，全台都有下雨機會，中南部山區降雨較明顯，以及迎風面地區雨勢大，中南部平地則有飄雨情況。周五南方雲系減弱，剩大台北地區到東半部迎風面地區有雨。

中央氣象署上午發布大雨特報，東北風影響，今天基隆北海岸，宜蘭地區及台北市山區，有局部大雨發生機率；連日降雨，山區慎防坍方及落石。