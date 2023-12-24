揮別寒流今再迎冷氣團 跨年元旦暫無強冷空氣南下

揮別今年入冬首波寒流，今天將有大陸冷氣團南下。天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，今天再度伴隨一波強冷空氣逐漸南下，這波冷空氣影響至明天，強度將有機會達強烈冷氣團等級，北部、東部平地高溫16-18度、低溫11-14度；中南部平地高溫20-24度、低溫12-16度。

林孝儒表示，整體來說還是有些偏冷，今晚至明晨隨環境水氣減少，輻射冷卻效應有機會再顯著一些，局部郊區或至山區都還是有10度或以下的低溫出現機會，提醒各位民眾天冷注意保暖外，使用各種暖家電，也要留意居家安全。

降雨趨勢，他說，迎風面北部、東部為陰有短暫陣雨天氣，尤其北海岸至東北角配合地形，降雨影響相對最多，日累積雨量有機會接近或達大雨等級。中南部則以多雲或局部晴的天氣為主，僅山區偶有零星短暫雨，但影響都不大。甚至明天起由於乾空氣移入，環境水氣將會減少轉乾，北部、東部可望轉為多雲並有陽光露臉的天氣。

林孝儒表示，目前來看，周二本波冷氣團減弱之後，一路至明年元旦暫無強冷空氣南下跡象，期間僅以東北季風的強弱變化為主，這陣子天寒現象將有短暫的喘息空間了。

但他表示，迎風面的北部、東部就容易為陰有短暫陣雨的天氣外，周四至周六有機會受華南雲系通過影響，中南部雲量亦會增多外，也不排除有局部短暫陣雨發生了，持續留意預報變化，以利及時掌握最新的天氣資訊安排活動。