大雨特報 吳德榮：午後降溫下探12度 耶誕夜轉冷雨漸停
東北風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸，宜蘭地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區慎防坍方及落石。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，南方中層雲系東移通過中，迎風面仍有低層雲；中層雲系回波較鬆散。今晨北台灣局部雨、中南部山區零星雨，氣溫比昨晨續回升約2、3度。
今天北部、東半部有局部短暫雨，中南部轉為多雲時晴；吳德榮說，今天下午冷空氣增強、氣溫漸降，晚起轉冷、雨漸停歇。北部17降至12度，中部13至18度，南部14至19度、東部13至18度。
吳德榮表示，明天至周二晨受冷空氣影響，天氣轉晴、但早晚仍很冷，應持續保暖。
吳德榮表示，跨年前再無強冷空氣影響；周二白天起至周三冷空氣減弱，各地晴朗，氣溫逐日回升，日夜溫差擴大。
他說，周四南方水氣逐漸移入，為各地帶來局部短暫降雨的機率，山區降雨轉明顯。周五、周六水氣通過，好轉為西晴東偶雨的天氣。
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