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出生僅402克「比手搖飲還輕」 如今12歲回北榮唱耶誕歌

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
醫療團隊感謝所有家長的付出及社會各界的支持，將持續精進努力，幫助所有的早產兒快樂健康長大。圖／台北榮總提供
醫療團隊感謝所有家長的付出及社會各界的支持，將持續精進努力，幫助所有的早產兒快樂健康長大。圖／台北榮總提供

12年前，在台北榮總出生的極低體重早產兒「漢漢」，出生時體重僅有402克，比一杯手搖飲的重量還輕，當時在北榮被稱為是「最迷你早產兒」。台北榮總今舉辦「早產兒回娘家」耶誕嘉年華活動，70多位早產兒及家長回到醫院，與醫療團隊同聚，齊唱耶誕歌曲。

漢漢是今天參與早產兒活動中，年紀相對大的孩子之一。活潑參與現場活動，難想像他出生時，體重僅有402克。新生兒科醫學會秘書長、北榮新生兒醫療中心主持人鄭玫枝說，極低體重早產兒的照顧相當艱辛。

與漢漢一樣是「最迷你早產兒」的還有出生僅22周的碩碩，如今矯正年齡為一歲，在這一年中，他經歷多次手術，且一度面臨壞死性腸炎，生命垂危，鄭玫枝說，經照顧後，他們人生學習雖比其他孩子晚，但在積極復健下，持續有所進步，碩碩也如其名頭好壯壯。

今現身出席的還有前中華職業棒球大聯盟秘書長馮勝賢，同為早產兒的他，今也到場為早產兒與家長打氣，一起高唱耶誕歌曲。

北榮副院長侯明志今則感謝捐贈新生兒保溫箱、支氣管鏡及雷射設備、親子共讀圖書等相關設備的善心人士。

早產 新生兒 榮總

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