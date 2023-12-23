「米樂生活節」推廣各式米食 與民眾歡度聖誕節

米飯為國人主食之一，能提供飽足感，並具有好消化、好吸收等特性，農業部農糧署為了讓國人愛上臺灣米的好滋味，以「米」及「Love」為主題，今明兩天在新北大都會公園幸福水漾園區舉辦「米樂生活節」活動，現場展售產銷履歷包裝食米及各式米糧精品，還有兒童搬米磚比賽、飯糰DIY、親子創意飯糰擂台賽等親子活動，以及YOYO哥哥姐姐唱跳表演及精饌米愛稻達義賣捐贈，吃好米做公益送愛心，讓國產米陪伴民眾度過聖誕佳節。

農糧署表示，台灣稻米品質優異，以國產米製成的加工品種類豐富，「米樂生活節」邀集優質廠商展售「精饌米獎」得獎米、米蛋糕、米蛋捲、米餅乾、米鳳梨酥、米麵條等米糧精品，其中2023年非米不可全國創意米食競賽冠軍得獎作品「咖啡靜謐的向度」也首度在米樂生活節亮相。

農糧署說，現場更安排樂團演唱流行童謠、魔術表演、親子說故事、YOYO哥哥姊姊唱跳表演、泡泡派對等精彩節目及兒童搬米磚比賽活動，歡迎民眾一同響應米樂生活，以行動支持臺灣米糧精品。

農糧署表示，這次「米樂生活節」活動規劃飯糰DIY及親子創意飯糰擂台賽，透過親子共同發揮創意捏飯糰，增進感情及促進孩子的食欲，親子創意飯糰擂台賽以1名家長搭配1-2名孩童，採用國產米為主原料，搭配在地食材，限時45分鐘將飯糰製作完成，參賽選手使用食材豐富，有添加柳橙汁、芋頭、烏龍茶粉製作的飯糰，外型則是各具巧思。

此外，農糧署與台灣松下銷售股份有限公司做公益，舉辦「精饌米愛稻達」暖心義賣活動，公司所捐贈的「台灣稻米達人冠軍賽」及「精饌米獎」比賽專用電鍋，以福利品形式與本年「精饌米獎」得獎米組成義賣商品提供國人愛心認購，不到2天銷售一空，在米樂生活節中，農糧署將義賣所得，購買可煮出2萬碗飯的「精饌米獎」得獎米，捐贈予財團法人育成福利基金會，讓喜憨兒們一同品味國產好米。