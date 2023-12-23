疾管署籲打滿2劑猴痘疫苗 近4成僅有部分保護力

耶誕佳節、新年接近，疾管署提醒，歡度美好時光，也要保護自己及所愛的人，國內猴痘疫情連續5週無新增本土病例，但有近4成民眾尚未接種第2劑，打好打滿保護力才完整。

猴痘（Mpox）是由猴痘病毒所引起，傳播對象以親密接觸的人際傳播為主，台灣自去年6月23日，將Mpox列為第2類法定傳染病，截至今年12月18日，累計確診359例病例，包括340例本土及19例境外移入；其中357例已康復結案，2例居家自主健康管理中。

衛生福利部疾病管制署近日透過新聞稿提醒，雖然台灣已連續5週無新增本土病例，但仍有境外移入造成本土疫情的風險，因國際上Mpox疫情仍持續。

其中，美洲、歐洲區自10月起疫情呈上升趨勢，11月非洲疫情驟升，西太平洋及東南亞區則於8、9月間達疫情高峰，雖多數國家目前趨緩，但泰國、越南、印尼於11月出現病例數遽增，後續疫情發展仍待觀察。

根據文獻顯示，完整接種2劑猴痘疫苗的保護力趨近9成。疾管署發言人羅一鈞日前在例行疫報中表示，統計至12月18日，共計完成7萬2234人Mpox疫苗接種服務，已完成2劑疫苗接種者為4萬3900人，僅接種1劑者2萬8334人，也就是近4成、39.2%尚未完成第2劑接種，僅取得4成至8成的部分保護力。

羅一鈞提醒，凡近1年有風險性行為者，例如多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等符合接種條件民眾，請及早完成2劑疫苗接種，以達9成保護力及避免重症發生。

目前全國共162家合作醫療院所可提供接種服務，相關資訊可至疾管署全球資訊網/猴痘專區/猴痘疫苗/猴痘疫苗接種服務合作醫療院所資訊項下（https://gov.tw/3SG ）查詢，並可直接點選各合作院所連結網址進行預約掛號。