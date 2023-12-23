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影／玉山初雪絕美！今兩度降雪 玉山群峰極寒冷

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
玉山氣象站凌晨到清晨這段時間有些零星飄雪現象，今天上午9時20分至30分觀測到下雪。圖／中央氣象署提供
玉山氣象站凌晨到清晨這段時間有些零星飄雪現象，今天上午9時20分至30分觀測到下雪。圖／中央氣象署提供

今天不少高山降瑞雪，玉山今天上午一度飄雪，為今年入冬以來初雪，景緻絕美。中央氣象署預報員張承傳表示，玉山氣象站凌晨到清晨這段時間有些零星飄雪現象，今天上午9時20分至30分觀測到下雪。

今天寒流稍微減弱，不過，張承傳表示，明天就有大陸冷氣團再度南下，甚至強度有機會達到強烈大陸冷氣團，並且持續影響到下周二的清晨。這段期間仍是偏冷的天氣型態，下周二白天之後氣溫才會比較明顯回升。

玉山國家公園管理處說，玉山地區清晨零星降雪，地面無覆蓋，上午9時20分再度短暫降雪，沒積雪，玉山群峰氣溫介於零下2度至0度。玉管處呼籲前來的登山遊客除了須多加注意保暖，務必備妥雪地裝備再行攀登。 

玉山氣象站紀錄到今天清晨5時及上午9時玉山北峰零星降雪，地面無覆蓋，玉山主峰風口至玉山山頂路段步道有結冰情形。玉管處說，該路段地形陡峭，再加上結冰致使路面濕滑且風速強勁，形成較具技術性攀登之危險性，呼籲近期欲攀登玉山群峰的山友，除了須留意未來山區天氣變化及因應步道路面結冰，務請攜帶雪地裝備並做好自身安全風險評估，千萬不要貿然登頂以確保自身安全。

玉山氣象站凌晨到清晨這段時間有些零星飄雪現象，今天上午9時20分至30分觀測到下雪。圖／中央氣象署提供
玉山氣象站凌晨到清晨這段時間有些零星飄雪現象，今天上午9時20分至30分觀測到下雪。圖／中央氣象署提供
玉山氣象站凌晨到清晨這段時間有些零星飄雪現象，今天上午9時20分至30分觀測到下雪。圖／中央氣象署提供
玉山氣象站凌晨到清晨這段時間有些零星飄雪現象，今天上午9時20分至30分觀測到下雪。圖／中央氣象署提供

玉山國家公園 冷氣團 降雪 保暖 山友

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