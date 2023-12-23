趙少康指父母死於肺腺癌 國健署：空汙非唯一風險因子

國民黨副總統候選人趙少康昨在政見會說，他的父母都死於肺腺癌，他要重視空氣汙染和能源政策。國健署今說明，肺腺癌成因多元，空氣汙染並非唯一風險因子。

世界衛生組織國際癌症研究機構（IARC）指出，與肺癌有關的風險因子，包括吸菸及二手菸（最主要，占70-80%）、肺癌家族史等遺傳因素、室內外空氣汙染（包括PM2.5、炒菜油煙、燃燒煤、柴油、木材、木炭等）、肺部慢性發炎疾病史(例如慢性阻塞性肺病、肺結核等） 、輻射物質如氡氣、長期於工作場所中暴露於砷、鎘等重金屬，以及石綿等纖維狀矽酸鹽等。

國健署表示，2021年癌症登記資料顯示，早期肺癌（0-1期）比例增為35.4%，五年存活率增為40.1%，相較過去皆有明顯成長。另．我國整體肺癌標準化死亡率自2011年每十萬人26人，下降至2022年每十萬人21.8人，降幅達16.2%。而環保署2022年空氣品質監測年報顯示，國內空氣品質近年持續改善，以細懸浮微粒（PM2.5）濃度為例，全國年平均值由2016年20.6μg/m3、降低至2022年13.1μg/m3。

我國針對高風險族群提供2年1次LDCT肺癌篩檢服務，具肺癌家族史50至74歲男性或45至74歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌；以及重度吸菸者（50至74歲且吸菸史達30包／年以上，有意願戒菸或戒菸未達15年之重度吸菸者）。

台大醫院外科部主任陳晉興也曾表示，以往都認為肺癌危險因子是抽菸跟空氣汙染造成，但是這兩項都有改善，但肺腺癌卻愈來愈多，可能原因為何仍無法確定，很多致癌物都是在多年後才發現。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康