1919單車環台寒冬啟行 長征1300公里為急難家庭募款

由基督教救助協會、空中英語教室合辦的「1919愛走動－急難家庭救助計畫」勸募活動，今年進入第22年。今一早7點半頂著寒風，1919單車環台車隊與幸福巴士，在上千名車友陪騎下，自凱達格蘭大道啟行，展開連續15天、長達1300公里的愛心長征，沿途將為急難家庭籌募救助金，也將為760名偏鄉弱勢長者提供量身定做的全套送暖服務。

「1919愛走動」的代言人蔣雅淇，今年在挖貝平台發起「暖廚家味」，邀請6名名廚分享家傳料理，為急難家庭募集食物包。募資期只要捐款2919元，認捐一份急難食物包送急難家庭，就能學到16名名廚的家傳菜。蔣雅淇說，原本預計明年1月30日達到目標6000包，但昨天已提前達標，現在往1萬包邁進。

救助協會說，今年是1919單車環台車隊連續第19年長征，共有51名勇士參與，將行經140個鄉鎮，沿途拜訪25個1919服務中心，探望受助的急難家庭與弱勢兒童。每名勇士不但自付膳宿費，同時也發起「我騎車･你捐款」的募款行動，邀請親友一起響應支持。

51名勇士來自全台各地。71歲的莊永順是研揚科技公司董事長，與兒子一起第二次環台，他自己來自佃農家庭，小時候家境貧困，成長過程艱辛。去年環台期間，看到許多1919服務中心透過發放救助金與心靈關懷，長期陪伴急難家庭，非常感動，所以今年父子倆再次參加，希望能陪急難家庭多走一哩路。

瓦城泰統慈善基金會執行長吳丹鳳今年則是第一次環台，她16歲的女兒徐于心也一起參加，更是今年最年輕的勇士，就讀國際學校的她，將2周的耶誕假全用來環台募款。

除單車環台，「1919幸福巴士」也同時啟行。救助協會說，這次出動兩台巴士、一台冷凍車、一台3.5噸貨車，四台車帶了24家愛心企業所捐

贈的物資，將拜訪27個服務據點，預計動員603名志工，包括97名曼都設計師、22名牙醫師，一起服務760名「病、窮、孤、老、殘」的偏鄉長者，提供從頭到腳、由裡到外、量身訂做的送暖服務，包括關懷問安、口腔保健/義診、髮型設計、贈送全新禦寒新衣新鞋，與伴手禮等。

救助協會說，協會從2002年發起「1919愛走動－急難家庭救助計畫」，隔年開始發送救助金，到今年11月底止，已救助1萬6014個急難家庭每月5500元，連續4個月共2.2萬元，考量物價高漲、貧富差距擴大，明年起救助金將調升2000元，從2.2萬增至2.4萬元，也呼籲民眾響應捐款，陪伴急難家庭走過人生最艱難的一段路。