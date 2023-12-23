快訊

剛打算換車...男駕千萬麥拉倫巿區失控自撞 車頭開花慘況曝

學者看缺工海嘯：翻轉生育已來不及 開放移民迫在眉睫

美麗島民調／柯文哲扮關鍵少數 左右賴、侯領先地位

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／象鼻岩斷鼻後今重新開放 最新空拍曝...看女王頭遊客大增

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
新北市東北角知名景點「象鼻岩」16日象鼻斷裂沒入海中，圖為以前完整時拍下身影。圖／林文清提供
新北市東北角知名景點「象鼻岩」16日象鼻斷裂沒入海中，圖為以前完整時拍下身影。圖／林文清提供

新北市東北角知名景點「象鼻岩」16日象鼻斷裂沒入海中，很多民眾惋惜，紛貼出以前和象鼻岩合照「追悼」，因東北季風強勁，瑞芳區公所安全考量封閉，考量近日氣象趨於穩定，今天重新開放象鼻岩風景區，現場保全持續維護現場遊客安全 ，請遊客不要跨越警戒線。受到象鼻岩斷鼻影響，今天假日到野柳女王頭的遊客增加很多。

瑞芳區公所今天在粉專指出，象鼻岩在海蝕風化中斷裂，讓大家見證大自然無形的力量，海蝕風化如同一把無形的雕刻刀，創造出許多令人驚嘆的地貌景觀，卻也無情地留下許多刻痕斷骸，崩解只是時光必然，毋須再次擬形取名或強加復原重現，重視人與環境的互相尊重，象鼻岩仍依舊永存在你我心中。

深澳地區附近仍有其他造型特別的風化石景觀，如酋長岩、蕈狀岩等天然奇景值得前往欣賞，同時享受漁港風光，還有海天步道以及小卷米粉湯、鯊魚羹、炸白帶魚等海鮮美食可以品嚐，之後可以順遊鄰近深澳鐵道自行車、八斗子車站等景點。

文史工作者、瑞芳龍鎮里長林文清也分享斷鼻後象鼻岩空拍照，他說，空拍可以看到斷裂後的象鼻岩，斷裂的岩塊被大海吞噬，不可能接回去了，是海蝕洞自然風化的結果。

「少了個明星很可惜，但還有很多其他酋長岩等，要加強日後的管理和宣傳」，林文清認為，深澳和水湳洞一帶，未被列入東北角管理處範圍相當可惜，盼在象鼻岩事件後，可重新思考納入國家風景區管理、維護。

象鼻岩斷鼻後，大家關注北海岸野柳地質公園的女王頭會不會是下個斷裂對象，今天是假日，來看女王頭的遊客增加很多。

野柳地質公園總經理湯錦惠說，女王頭是否用人為去保護，目前尚未有定論，專家學者有不同看法，自然界的力量是無法抗衡，如果有一天真的撐不住了，她覺得應該讓她「優雅的轉身」。

湯錦惠表示，園方10年前就已有複製一個女王頭的複製品，是一比一用3D掃描，很多遊客會去拍照，也很受歡迎。今天雖然很冷，但有不少遊客來排隊看女王頭。

不少遊客慕名而來，遊客說，是專程來看女王頭，擔心不知還能撐多久，希望趕快拍起來留念，免得像象鼻岩一樣，來不及拍就不見了。

象鼻岩斷鼻後，今天假日來看女王頭的遊客增加很多。記者游明煌／攝影
象鼻岩斷鼻後，今天假日來看女王頭的遊客增加很多。記者游明煌／攝影
新北市東北角知名景點「象鼻岩」16日象鼻斷裂沒入海中，今天重新開放，圖為最新空拍影像。圖／林文清提供
新北市東北角知名景點「象鼻岩」16日象鼻斷裂沒入海中，今天重新開放，圖為最新空拍影像。圖／林文清提供
新北市東北角知名景點「象鼻岩」16日象鼻斷裂沒入海中，今天重新開放，圖為最新空拍影像。圖／林文清提供
新北市東北角知名景點「象鼻岩」16日象鼻斷裂沒入海中，今天重新開放，圖為最新空拍影像。圖／林文清提供

女王頭 象鼻岩 野柳

延伸閱讀

象鼻岩崩塌沉大海！瑞芳區公所揭2禍首 點名下個「景點」：時間不多了

【重磅快評】把斷掉的象鼻子黏回去？

不只台灣！象鼻岩斷裂引陸熱議 陸網嗨喊：歡迎台胞到桂林看象鼻山

象鼻岩崩落...當地里長嘆可惜 推酋長岩、軍艦岩也有看頭

相關新聞

玉山降初雪！ 明急轉冷上看強烈冷氣團 氣象署：年底再1波冷空氣

中央氣象署預報員張承傳表示，今天寒流稍微減弱，不過很快明天就有大陸冷氣團、甚至強烈大陸冷氣團再度南下，並且持續影響到下周...

今短暫回暖 彭啟明：明天再一波冷空氣襲台、冷到耶誕節

今天寒流稍減弱，各地天氣仍偏冷；天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，沒那麼冷了，今天氣溫回升、短暫...

影／象鼻岩斷鼻後今重新開放 最新空拍曝...看女王頭遊客大增

新北市東北角知名景點「象鼻岩」16日象鼻斷裂沒入海中，很多民眾惋惜，紛貼出以前和象鼻岩合照「追悼」，因東北季風強勁，瑞芳...

影／合歡山清晨降下冰霰 追雪族提前體驗銀色耶誕

寒流發威，中部賞雪勝地合歡山今天凌晨3點下起冰霰，持續4個多小時，武嶺、松雪樓山頭、地面如同撒上一層銀色糖霜，北國風光讓...

公司化前出狀況！ 台鐵調車爆擦撞 700型區間車破相

台鐵公司化在即，近日卻發生列車擦撞意外。台鐵蘇澳站內21日調車時發生擦撞，導致停放一旁的EMU700型區間車車頭破損、兩...

影／迎耶誕！大雪山森林遊樂區降瑞雪 山友歡呼

寒流來臨氣溫驟降，在今早7點多，台中市和平區的大雪山森林遊樂區內，海拔2600公尺的小雪山區域開始飄雪，至上午8點15分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。