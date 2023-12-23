影／象鼻岩斷鼻後今重新開放 最新空拍曝...看女王頭遊客大增

新北市東北角知名景點「象鼻岩」16日象鼻斷裂沒入海中，很多民眾惋惜，紛貼出以前和象鼻岩合照「追悼」，因東北季風強勁，瑞芳區公所安全考量封閉，考量近日氣象趨於穩定，今天重新開放象鼻岩風景區，現場保全持續維護現場遊客安全 ，請遊客不要跨越警戒線。受到象鼻岩斷鼻影響，今天假日到野柳看女王頭的遊客增加很多。

瑞芳區公所今天在粉專指出，象鼻岩在海蝕風化中斷裂，讓大家見證大自然無形的力量，海蝕風化如同一把無形的雕刻刀，創造出許多令人驚嘆的地貌景觀，卻也無情地留下許多刻痕斷骸，崩解只是時光必然，毋須再次擬形取名或強加復原重現，重視人與環境的互相尊重，象鼻岩仍依舊永存在你我心中。

深澳地區附近仍有其他造型特別的風化石景觀，如酋長岩、蕈狀岩等天然奇景值得前往欣賞，同時享受漁港風光，還有海天步道以及小卷米粉湯、鯊魚羹、炸白帶魚等海鮮美食可以品嚐，之後可以順遊鄰近深澳鐵道自行車、八斗子車站等景點。

文史工作者、瑞芳龍鎮里長林文清也分享斷鼻後象鼻岩空拍照，他說，空拍可以看到斷裂後的象鼻岩，斷裂的岩塊被大海吞噬，不可能接回去了，是海蝕洞自然風化的結果。

「少了個明星很可惜，但還有很多其他酋長岩等，要加強日後的管理和宣傳」，林文清認為，深澳和水湳洞一帶，未被列入東北角管理處範圍相當可惜，盼在象鼻岩事件後，可重新思考納入國家風景區管理、維護。

象鼻岩斷鼻後，大家關注北海岸野柳地質公園的女王頭會不會是下個斷裂對象，今天是假日，來看女王頭的遊客增加很多。

野柳地質公園總經理湯錦惠說，女王頭是否用人為去保護，目前尚未有定論，專家學者有不同看法，自然界的力量是無法抗衡，如果有一天真的撐不住了，她覺得應該讓她「優雅的轉身」。

湯錦惠表示，園方10年前就已有複製一個女王頭的複製品，是一比一用3D掃描，很多遊客會去拍照，也很受歡迎。今天雖然很冷，但有不少遊客來排隊看女王頭。