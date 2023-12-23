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猴痘疫苗7萬人接種 逾半數人僅有保護力不完整

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
猴痘疫苗。本報資料照片
猴痘疫苗。本報資料照片

國際猴痘疫情仍持續，雖多數國家趨緩，但泰國、越南、印尼上個月病例劇增。疾管署發言人羅一鈞指出，我國已經5周未新增國內本土病例，但適逢耶誕、新年假期出遊互動頻繁，提醒近一年有風險性行為，或是曾罹患性病者等對象盡早完成猴痘疫苗接種。

猴痘為我國第二類法定傳染病，截至今年12月18日累計確診359例病例（340例本土及19例境外移入），其中357例已康復結案，2例於居家自主健康管理中。7萬2234人接種猴痘疫苗，完成2劑疫苗接種者為4萬3900人，僅接種1劑者2萬8334人，也就是近4成尚未完成第2劑接種，僅取得部分保護力。

羅一鈞指出，美洲、歐洲區10月起猴痘疫情呈上升趨勢，11月非洲疫情驟升，西太平洋及東南亞區則於8、9月間達高峰，雖多數國家已趨緩，但泰國、越南、印尼於11月病例數遽增，後續疫情發展仍待觀察。

在國內，他說，已連續5周無新增本土病例，但仍有境外移入造成本土疫情的風險，加以即將來臨的耶誕及新年假期，民眾出遊、互動頻繁。因此只要近1年有風險性行為者（例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等），或是曾罹患性病、性接觸對象有前述任一情形者等都屬於公費接種條件，民眾應該及早完成2劑疫苗接種。

目前全國共162家合作醫療院所可提供接種服務，相關資訊可至疾管署全球資訊網／猴痘專區／猴痘疫苗／猴痘疫苗接種服務合作醫療院所資訊項下（ https://gov.tw/3SG ）查詢，並可直接點選各合作院所之連結網址進行預約掛號。

疾管署提醒，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒／寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等疑似症狀，應佩戴口罩盡速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

猴痘 疫苗 疫情

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