退休力大調查／孫珣恒 走過鬼門關 積極過餘生

媽媽說，「我的喪禮要很簡單，只邀好朋友。」媽媽給了孫珣恒一份人生最後希望邀請的好友名單，他看了看，裡面的長輩幾乎都不認識，笑著跟媽媽說：「還好我有先拿到這份名單。」

老婆說，「我走的時候不要放奇怪的音樂和我不喜歡的花。」她把古典樂選好，吩咐要擺滿喜歡的百合花。

媽媽和老婆都身體健朗，因為孫珣恒，和家人討論人生怎麼「好好走」，不但不用忌諱，而且非常日常。

孫珣恒現年五十六歲，六年前有瀕死經歷，他在希臘的郵輪上中風昏迷，醒來時想著，太太怎麼辦？自己好多事都沒有安排。之後，丈人、丈母娘相繼失智，曾經是教師、工程師的他們沒有在清醒時留下隻字片語。

自身的經驗讓他開始關心台灣社會高齡少子的大環境。孫珣恒後來接觸到日本流行多年的「終活」概念，認真查資料才發現，不只日本，美國、澳洲也有所謂的Ending Note，他於是參考各國資訊，加入台灣的文化脈絡、法令規定，在今年初出版了「終活筆記」一書。

「終活」一詞始於日本，意指「走向人生終點的活動」。

孫珣恒解釋，終活筆記涵蓋兩個重點：減少家人困擾的必須資訊、給家人訊息和個人紀錄。前者例如個人財產明細和遺囑、期待的喪葬儀式等；後者像是一生的回顧、想對家人說的話。

孫珣恒強調，終活不只是善終，而是面對有限的人生，更積極的活著。