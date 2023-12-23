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台彩2023銷售創高 明年開獎「轉台」

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
公益彩券電腦型彩券開獎轉播換台，明年起轉到iNews48頻道。圖／台彩提供
公益彩券電腦型彩券開獎轉播換台，明年起轉到iNews48頻道。圖／台彩提供

第五屆公益彩券即將於明（二○二四）年一月一日正式開賣，電腦型彩券開獎實況轉播將由三立財經iNews接手，頻道將定頻於第四十八台，並聯手非凡新聞同步聯播。今年即將結束，台彩預估今年全年公益彩券銷售額可達一千四百二十六億元，將創公益彩券史上年度最高銷售業績紀錄。

台彩表示，明年起公益彩券開獎將改在iNews四十八頻道轉播，每周一至周六晚間八點三十分起播出當天各期公益彩券開獎實況，非凡新聞台也同步播出。

明年開始，在開獎節目中會加入特別單元「彩券新知識」，介紹各種彩券小知識，例如頭獎得主面相特徵，如何包牌提高中獎機率等，讓彩迷看開獎除了可以即時獲取獎號資訊外，還能深入了解彩券的生活化趣味資訊。

台彩指出，公益彩券開獎現場由安永聯合會計師事務所擔任獨立公正人士，同時開放一般民眾報名全程見證開獎過程，以符合公益彩券公平、公正、公開的開獎原則，有興趣參加開獎實況轉播的民眾，可向三立iNews報名參加。

今年是第四屆公益彩券最後一年，台彩預估全年業績可達一千四百二十六億元，創下公益彩券史上單年度業績最高的紀錄，公益彩券有刮刮樂及電腦彩券，不要小看刮刮樂，今年業績可以創新高，台彩認為來自刮刮樂的幫助很大，農曆年檔期發行的兩千元面額刮刮樂，發行金額將近一百七十億元，大年初五就售罄，台彩希望延續第四屆業績動能，繼續活絡彩券市場。

彩券 台彩 刮刮樂

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