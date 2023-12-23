健康你我他／協助母親沐浴 有長照2.0真好

內人為職業婦女，兒子出生後，母親辭去工作，搬來桃園與我們同住，白天照顧孫子，晚上包辦晚餐的大部分工作，讓我們夫妻無後顧之憂。母親有高血壓外，身體還算硬朗，很少麻煩到我們。但隨著年紀愈來愈大，體力衰退，行動也愈來愈不方便，洗澡、洗頭對她來說，漸漸地變成吃力的事情，我們更擔心她在浴室滑倒受傷。

我自告奮勇要幫母親洗澡，但對看婦產科都要找女醫師的母親而言，並不自在。有時內人會協助母親沐浴，但內人要準備全家七口人的餐食外，住同一社區的岳母也需要內人隨時支援。我們夫婦與父母親同住近30年，內人偶爾會抱怨認為大哥也應該分擔照顧雙親的責任，我只能安撫她，並感謝她的辛勞。

某日我想到政府推出的長照2.0政策，詢問母親若找人來幫她洗澡，價格也不貴，她是否願意。母親一向就不太喜歡麻煩我們，又聽到政府會補助費用，一口就答應。

撥打1966長照服務電話說明母親狀況，衛生局派人訪視評估，母親被評定第二級，使用長照服務項目中的沐浴、洗頭沒問題。

居服員每周到家服務3次，我每次看到母親洗完澡，居服員幫她吹頭髮，與她閒話家常，母親開心又舒服的樣子，我真的要說：「長照2.0有你真好！」