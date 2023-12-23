院長講堂／輔大醫院院長黃瑞仁 急性心梗治療先鋒 不忘傾聽病患的心

輔仁大學附設醫院院長黃瑞仁今年8月1日走馬上任，他是國內心血管疾病介入性治療及研究先驅，帶著在台大雲林分院、金山分院做出的實績，盼能將輔大醫院升格為重度級急救責任醫院，打造成一流的天主教大學醫院。

黃瑞仁出生於嘉義市，嘉義高中畢業即考上台大醫科榜首。自小成績好的他，其實不曾決定是否要從醫，只是高中老師問他要不要考醫學系，因此順利考上醫學系。他笑稱：「我是做中學、先結婚再談戀愛。」

黃瑞仁是在大四時開始思考醫師這個志業。當時一位癌末病人談及她最放不下的是3個孩子，因為有相同宗教信仰，兩人相談甚歡，幾周後該病患寄卡片給他，並寫道「黃醫師，你是我看過最好的醫師」，令他相當驚訝。

對還是醫學生的他來說，他連醫師都稱不上，不會診斷、化療、開刀，在病人眼中卻是最好的醫師，心想若將來有機會能學習某種醫療技能，用專業幫助病人、傾聽病人的聲音，又能在提供服務過程中，讓病人感受到他們的關心，不就是完美職業嗎？

曾師從日本心導管權威

選擇走心臟內科的黃瑞仁，1995年遠赴日本北九州市小倉記念病院，跟隨國際心導管權威延吉正清教授學習「循環器科介入性心臟學」。半年後回國，在時任台大內科部主任李源德教授的指導下，設立緊急心導管治療團隊，成為台灣醫界急性心肌梗塞治療的先鋒，拯救眾多急性心肌梗塞、冠狀動脈心臟病等急重症患者。

署立雲林醫院2004年改制為台大雲林分院，但雲林長期醫療資源不足，沒有任何一台心導管設施，時任台大醫院院長林芳郁專長是心外科，黃瑞仁則是心內科，兩人有合作經驗，林芳郁即邀他到雲林分院當副院長。

黃瑞仁說，自己母親是嘉義人，55歲就因胃癌去世，妻子也是嘉義人，了解雲嘉地區的醫療困境，贊成他至雲林分院貢獻一己之力。他到雲林分院第一年便成立心導管醫學中心，第三年成立健康管理中心，後來他回到雲林分院擔任院長時，更全面拓展醫療業務，如今地方對於雲林分院醫療品質是有目共睹的。

輔大醫院院長黃瑞仁(左二)平時有空喜愛打高爾夫球。圖／黃瑞仁提供

盼帶領輔大醫院再升格

如今黃瑞仁到輔大醫院服務，為新莊、泰山、五股地區的急性心肌梗塞、急性腦中風、重大外傷、主動脈剝離等患者，提供全年365天無休的醫療服務。近年輔大醫院積極爭取醫院評鑑，今年1月已經從原本的地區醫院升格成為區域醫院，黃瑞仁認為，目標要更上一層樓，盼能成為重度級急救責任醫院。

黃瑞仁在醫院內強調「團隊合作、尊重關懷」的文化。他指出，過去常以醫師為主、醫師為大的醫療團隊，現在大家要放下身段，若要病人得到好的醫療服務，醫師、護理師、醫事人員到行政人員都是服務的一環，這是一個團體的服務。

「尊重能展現出個人素養」，黃瑞仁表示，母親曾在病榻前說「阿仁，你將來當醫師，一定要關心病人。」他期許自己與同事不只治療病人也關懷病人，讓醫療過程更完美。

黃瑞仁說，台灣大部分的人的生活都在水準之上，因此要注意「別吃太多」，避免太油、太甜與太鹹的飲食，不過他並沒有特別忌口的食物。此外，抽菸對於心臟科醫師來說，是百害無一利，呼籲民眾能少抽菸就少抽。

多走路、打高球當運動

至於運動方面，黃瑞仁每天盡量維持走7500步的運動量，平時有空也愛打高爾夫球，雖然他從36歲開始打高爾夫球，但他自認球技不是很好，一直停留在95桿上下，他笑說，「這也跟人生際遇一樣，有起有伏」。

輔大醫院院長黃瑞仁。記者林澔一／攝影 黃瑞仁

年齡：62歲

專長：內科學、心臟血管醫學、超音波學、心導管術、加護醫學、基因體學

現職：輔大附設醫院院長

學歷：台灣大學醫學院醫學系、台灣大學醫學院臨床醫學研究所博士

經歷：台大醫院內科部主治醫師、台大醫學院內科教授、台大醫院雲林分院院長、台大醫院金山分院院長、中華民國心臟學會理事長、台灣介入性心臟血管醫學會理事長

給病人的一句話：常保樂觀心態、飲食節制、記得運動