影／雪山入冬以來二度降雪 主峰積雪已達8公分

受這波寒流影響，雪山今天又見降雪，讓主峰白了頭，上午近11點雪山主峰降雪已達7、8公分深，雪霸國家公園管理處提醒山友注意保暖，建議上山務必備妥裝備。

雪管處表示，昨天上午11點40分有山友登頂，當時溫度0度並發現已下過冰霰，北稜角石頭結冰，繩索也結冰，不宜通過，同步提醒上山的山友注意安全。今天清晨約7點，山友張又方在雪山東峰拍攝，可見雪山地區已有降雪；上午10點40分志工廖玉惠在主峰山頂拍攝到雪況，積雪已有7、8公分，氣溫約零下5度。