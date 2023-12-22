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影／雪山入冬以來二度降雪 主峰積雪已達8公分
受這波寒流影響，雪山今天又見降雪，讓主峰白了頭，上午近11點雪山主峰降雪已達7、8公分深，雪霸國家公園管理處提醒山友注意保暖，建議上山務必備妥裝備。
雪管處表示，昨天上午11點40分有山友登頂，當時溫度0度並發現已下過冰霰，北稜角石頭結冰，繩索也結冰，不宜通過，同步提醒上山的山友注意安全。今天清晨約7點，山友張又方在雪山東峰拍攝，可見雪山地區已有降雪；上午10點40分志工廖玉惠在主峰山頂拍攝到雪況，積雪已有7、8公分，氣溫約零下5度。
雪管處指出，這是雪山地區入冬以來第2場降雪，明年元月2日起至3月31日實施雪季入園登山管理，以服務與開放精神取代管制，在熱門登山路線的登山口與山莊，雪管處將持續安排雪季指導員，協助山友使用雪攀裝備並提供雪季登山相關諮詢服務。
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