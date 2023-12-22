天冷猝死案多發生在室內！ 醫師警示：出現這5症狀應盡速就醫

近日因寒流來臨，全台各地發生多起疑似為天冷猝死案，而有網友提出疑問，他原先以為猝死案件可能多為遊民或未妥善保暖之人，不曾想竟大多發生在家中或是睡夢中，令他十分詫異。對此，日前台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，民眾多認為戶外是猝死危險地點，事實上室內才是猝死的好發地點。

原PO在PTT上發文，表示最近看到猝死新聞，起初認為應該多為在外面無家可歸，或是低估天氣未加以保暖的人，沒想到很多案件都發生在家中，甚至有人是在睡夢中去世，讓他直呼「連在室內甚至蓋著被子都可能猝死，寒流好可怕」。

對此，林謂文日前曾表示，當低溫來襲時，客廳及浴室為屋內最易猝死兩大場所。因客廳、浴室常有對外窗，且在室內常穿著輕薄家居服，疏於保暖，當開窗後室溫變低，易造成血管收縮、血壓上升、心悸，引發中風、心肌梗塞及猝死。因此提醒民眾在室內仍需注意保暖，起床前先暖身預熱身體，讓身體適應溫度，一旦出現胸悶、胸痛、喘、呼吸急促、心悸等五大症狀，應盡速就醫。

PTT上的貼文一出，網友也紛紛表示，「因為溫差，室內暖和一接觸冷空氣就猝死。通常都是在臥室開暖氣，很少有人在浴室裝，而且為了省電也只會在臥室開暖氣。半夜起來尿尿，或早上去客廳準備上班，溫差太大就猝死了」、「遇到醫生長輩都會聊，不少都在浴室猝死的」、「起床尿尿時，上半身套上刷毛外套就好了」。