快訊

趙少康首輪發言狂轟「賴皮寮」爭議 稱賴清德是台灣和平恐佈分子

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天冷猝死案多發生在室內！ 醫師警示：出現這5症狀應盡速就醫

聯合新聞網／ 綜合報導
網友表示，原以為猝死案可能多為遊民或未妥善保暖之人，不曾想竟大多發生在家中或是睡夢中，令他十分詫異。示意圖/ingimage
網友表示，原以為猝死案可能多為遊民或未妥善保暖之人，不曾想竟大多發生在家中或是睡夢中，令他十分詫異。示意圖/ingimage

近日因寒流來臨，全台各地發生多起疑似為天冷猝死案，而有網友提出疑問，他原先以為猝死案件可能多為遊民或未妥善保暖之人，不曾想竟大多發生在家中或是睡夢中，令他十分詫異。對此，日前台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，民眾多認為戶外是猝死危險地點，事實上室內才是猝死的好發地點。

原PO在PTT上發文，表示最近看到猝死新聞，起初認為應該多為在外面無家可歸，或是低估天氣未加以保暖的人，沒想到很多案件都發生在家中，甚至有人是在睡夢中去世，讓他直呼「連在室內甚至蓋著被子都可能猝死，寒流好可怕」。

對此，林謂文日前曾表示，當低溫來襲時，客廳及浴室為屋內最易猝死兩大場所。因客廳、浴室常有對外窗，且在室內常穿著輕薄家居服，疏於保暖，當開窗後室溫變低，易造成血管收縮、血壓上升、心悸，引發中風、心肌梗塞及猝死。因此提醒民眾在室內仍需注意保暖，起床前先暖身預熱身體，讓身體適應溫度，一旦出現胸悶、胸痛、喘、呼吸急促、心悸等五大症狀，應盡速就醫。

PTT上的貼文一出，網友也紛紛表示，「因為溫差，室內暖和一接觸冷空氣就猝死。通常都是在臥室開暖氣，很少有人在浴室裝，而且為了省電也只會在臥室開暖氣。半夜起來尿尿，或早上去客廳準備上班，溫差太大就猝死了」、「遇到醫生長輩都會聊，不少都在浴室猝死的」、「起床尿尿時，上半身套上刷毛外套就好了」。

保暖 寒流 低溫

延伸閱讀

氣溫降！腦出血病患1小時多連3人報到 醫：應該會直線上升

天冷離不開被窩！ 網默契出「1奇招」：這很重要

外送員路邊狂吹冷風還遭嗆「不爽別做」 網批奧客：將心比心很難嗎？

每逢寒流必想起「2016年霸王級寒流」 網：平地下雪此生第一次

相關新聞

不那麼冷了！明回暖全台有雨 下周再一波冷氣團一路冷到耶誕節

全台今天冷颼颼，中央氣象署指出，撐過明（23）日清晨低溫後，北台灣白天溫度將回升至16、17度，中南部地區則有20度。不...

冷吱吱！寒流持續發威9縣市低溫特報 氣溫恐跌破10度

寒流持續發威，中央氣象署下午16:16分針對北北基桃等9縣市發布低溫特報，到明天上午都可能有10度以下低溫發生機會。

每逢寒流必想起「2016年霸王級寒流」 網：平地下雪此生第一次

今天冬至，也是入冬首波寒流最冷的一天，很多地方清晨都在10度以下，全台成了「凍番薯」。隨著寒流來襲，民眾也關心這次的寒流等級是否和2016年的霸王級寒流相同，話題在PTT上掀起熱議，不少人憶起當年見到平地下雪，真的是「長那麼大第一次看到」。

台鐵產工連署依法休假 公司化後首次春節疏運恐受衝擊

台鐵局明年起改制國營台鐵公司在即，估逾1000人優離退。台鐵產業工會日前質疑人力短缺未解，批評台鐵日前因應退離潮提出的六...

耶誕跨年加寒流！羅一鈞估呼吸道疫情明年初飆升 籲打XBB疫苗

近期寒流來襲，適逢年末聖誕跨年活動頻繁，疾管署發言人羅一鈞表示，擔憂跨年後、一月第一周呼吸道疫情會有激增狀況，加上一月下...

冬至迎寒流超有感 粉專：入夜後第2波低溫 中南部下探9度

今天冬至，寒流持續但稍減弱，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，入夜後第2波低溫。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。