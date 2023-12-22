大韓、韓亞航空相繼開航！德威航空也強勢回歸 擬113年1月4日復飛

大韓航空及韓亞航空相繼開航後，台中市政府觀光旅遊局今天宣布，德威航空「仁川-台中」航線將復飛，定期化航線「仁川-台中」訂於明年1月4日開航。

市府觀旅局指出，繼12月10日大韓航空「仁川-台中」首航、21日韓亞航空「仁川-台中」開航，德威航空「仁川-台中」也將於2024年強勢回歸。

台中市觀旅局長陳美秀表示，德威航空一直是中台灣重要夥伴，在市府與各單位努力下，將從仁川飛回台中過冬，感謝德威航空台北分公司大力支持，以最快速度復航。未來透過「仁川-台中」航線3箭齊發，盼讓台中觀光產業受益，對中台灣觀光業者也是一大福音。

交通部民航局台中航空站主任張瑞澍表示，台中國際機場目前有香港、澳門、南京、胡志明市、河內等定期航線，不定期航線則包括峴港、馬尼拉、濟州、釜山、富國島，陸續也迎來仁川航線。這次德威航空冬季航班，每天各1班往返，對台中國際機場「仁川-台中」兩地的交流互訪常態化，具非常重大的意義。

德威航空台北分公司指出，德威航空「仁川-台中」航線將於明年1月4日重返台中，冬季航班每日1班往返，以737-800客機執飛，現在已於公司官網售票，歡迎大家上網訂位，期待讓台中、韓國雙方觀光有更深層交流。

觀旅局補充，隨著星宇航空台中辦事處成立，台中國際機場也將迎來更多航線，觀旅局會持續推動國際入境行銷，協助航線開拓，吸引更多國際觀光客體驗台中之美。