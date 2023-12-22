流標5次終決標！北環捷運社子段簽約 2024年3月開工
台北捷運環狀線北環段CF690C區段標工程社子段今天完成簽約，這也是歷經5次流標後終於決標，由國內廠商皇昌營造以102億290萬元得標，將於2024年3月開工，未來盼能分散內湖車流。
台北捷運局說明，該段標工程，起自新北市三重區五華國小，沿著重陽橋經百齡橋，以潛盾隧道方式穿越淡水河及基隆河2個重要河道下方，至北市士林區陽明高中附近士商路止，路線長約2.7公里。
捷運局指出，本段工程包括在社正公園設置一座地下車站（Y24站），並設計兩座位於堤防邊的逃生豎井及士林中正路的一處袋式儲車軌。
負責本段工程的台北捷運局一工處表示，本路段工程特殊且施工困難度極高，包括工程隧道須以潛盾通過淡水河及基隆河兩河段，施工期間可能會遭遇浮木及社子地區人行陸橋、士林百齡橋的地下基樁衝突，需多次開艙破除結構，施工風險極高。
一工處指出，工程潛盾隧道挖掘深度達45公尺，以及環河北路快速道路旁的逃生豎井採壓入式沉箱，深達52公尺，都是捷運施工歷史挖掘最深紀錄；工程還包含社子地區的地下疊式車站緊鄰民房施工、穿越堤防、冷凍工法等複雜工法。
台北捷運局說明，環狀線北環段西起新莊區新北產業園區站，沿著五股區五工路高架轉入地下方式續沿五權路、國道1號南側、蘆洲區中山一路、集賢路，續行重陽橋側進入台北市士林區社子、中正路、至善路至大直區北安路南側與文湖線劍南路站交會轉乘，全長約14.93公里，共規劃設置12座地下車站及1處機廠，共分為6個區段標施作。
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