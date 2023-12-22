補助交通客輪汰舊換新 台東成全台首辦縣市

台東5艘交通客輪服務逾20年，縣府爭取3億元經費全台首辦補助客輪業者民船汰舊換新，保障縣民與遊客搭船的安全及便利性，預計最快於明年第1艘新船將會投入營運。客輪業者表示，新船可大幅省下維護成本，他們樂意汰換。

縣長饒慶鈴表示，政府提供補助給船家汰換新購建船，台東是首辦示範縣市，就是希望提高業者汰換船隻的意願，畢竟台東目前有5艘交通客輪服務超過20年，在安全和舒適上都已逐漸不符需求，今年縣府與交通部航港局合作推動這項政策措施。

台東擁有綠島及蘭嶼2個島嶼鄉，島上居民及遊客進出大多靠交通客輪運輸，然而目前3家客輪業者已有5艘客輪服務超過20年，必須經常定期維護保養，龐大成本維護成本也讓業者吃不消，但新購新船也要花上千萬元，一直盼望政府能協助。

縣府交觀處指出，業者申請補助新船需配合包括新船舶要符合節能減碳及環保油品規範、及依財團法人台灣設計研究院美學規範手冊來設計建船、且依規定設置行李櫃、行李架、10年內努力達成船員平均年齡下降。

另得配合取消淡季補貼改以義務無償方式執行6年淡季航班航運、依規定設置無障礙設施、亦需配合政策進行天災或疏運等緊急調度規畫。客輪汰舊換新後，將提升行船安全與服務品質、降低環境汙染，預計最快於明年第1艘新船將會投入營。

客輪業者表示，以270噸的老客輪來說，過去光每次進船塢維修保養就要花幾十萬元以上，若要更換零件或大修，百萬元跑不掉，為了不影響離島交通，他們也是咬著牙苦撐，當然有政府補助他們來汰換新船，他們很樂意。