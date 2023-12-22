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冬至迎寒流超有感 粉專：入夜後第2波低溫 中南部下探9度

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
北方冷空氣傾瀉而下，產生廣泛的冷平流雲系，一街一街的具有方向性，象徵冷空氣走向。󠀠圖／取自中央氣象署網站
北方冷空氣傾瀉而下，產生廣泛的冷平流雲系，一街一街的具有方向性，象徵冷空氣走向。󠀠圖／取自中央氣象署網站

今天冬至寒流持續但稍減弱，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，入夜後第2波低溫

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，北方冷空氣傾瀉而下，產生廣泛的冷平流雲系，一街一街的具有方向性，象徵冷空氣走向，這波寒流都很有感。󠀠另一個特點是今天水氣量減少了，迎風面及背風面受中央山脈地形阻隔現象相當明顯，北東雲多、西部雲量減少漸透光。󠀠

今天夜晚至明天清晨各地依然寒冷，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，各地地溫約10-13度，中、南部的平原空曠地區加上輻射冷卻效應，低溫9-11度。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，明天有些許北上靠近台灣，各地雲量增多，均可能有零星飄雨或小雨的機會，天氣稍微不穩定。

低溫 寒流 冬至

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