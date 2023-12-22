工人鬥未來！明台北大集結 對3總統候選人怒吼

2024總統大選倒數，工人團結鬥未來。由多個勞團組成的「工鬥」自12月2日展開徒步行腳，歷時21天、300多公里，明（23）日將抵台北，並於中正紀念堂集結、遊行，針對三黨總統候選人近日所提的勞動政策發出怒吼。工鬥號召全台工人明齊聚台北，展現工人力量。

「工鬥」在10月初即召開記者會，針對總統候選人提出七大勞動訴求，要求候選人必須回應台灣勞工當前所面臨的勞動處境，包括低薪、退休保障、增加7天國假、職安法納消防員、健全長照體系、提高職災費率、放寬組工會門檻。

隨後工鬥也發起「工人行腳鬥總統」，自12月2日起由南到北徒步300多公里，帶著七大訴求串聯全台工人，並分別於北、中、南舉辦活動，南部場在2日以高雄3千人集會為行腳盛大開場，中部場也在9日由雲林1千人封西螺大橋跨越濁水溪，最後終點的台北場則於明天登場。

歷經21天一步一腳印，工鬥行腳隊伍明將抵達台北大集結。集合地點為中正紀念堂愛國東路側，明下午1點報到、1點半活動開始，預計將有2千多名勞工參與，包括宜蘭、桃園、竹縣、苗栗各地產總，以及數個產職業工會、協會共襄盛舉，串聯全台工人遍地開花展現團結力量，要對三組總統候選人的勞工政策回應怒吼。

工鬥表示，集結活動遊行路線將從中正紀念堂(愛國東路側)開始，途經中山南路、貴陽街、公園路、襄陽路，最終於重慶南路、衡陽路交叉口為終點，歡迎全台夥伴踴躍參與，走上街頭為自己發聲。