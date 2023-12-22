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每逢寒流必想起「2016年霸王級寒流」 網：平地下雪此生第一次

聯合新聞網／ 綜合報導
2016年時超級寒流發威，台北市大屯山山區下雪了，由山上往下看一片美麗的雪景。聯合報系資料照
2016年時超級寒流發威，台北市大屯山山區下雪了，由山上往下看一片美麗的雪景。聯合報系資料照

今天冬至，也是入冬首波寒流最冷的一天，很多地方清晨都在10度以下，全台成了「凍番薯」。隨著寒流來襲，民眾也關心這次的寒流等級是否和2016年的霸王級寒流相同，話題在PTT上掀起熱議，不少人憶起當年見到平地下雪，真的是「長那麼大第一次看到」。

今年入冬首波寒流來襲，氣溫遽降，很多地方清晨最低溫都在10度以下，宜蘭太平山21日晚上低溫攝氏零下6度，下起入冬後第一場雪，玉山也再現霧淞，讓追雪民眾欣喜不已。

有網友在《PTT Gossiping板》發文寫道，回憶起2016年1月時，一波強大的寒流席捲北半球，包括東亞的中港澳、台灣、日韓，還有北美的加拿大、美國等地都受到影響，並造成過往少有下雪記錄的地區降雪，被稱為「霸王級寒流」或「帝王級寒流」。好奇問大家「還有沒有人記得當天寒流是什麼情況？

貼文曝光，網友紛紛留言回應，「平地下雪飄霰啊，超爽der」、「台北周圍幾百公尺高的山區都下雪，真的罕見」、「新竹平地下冰霰，長那麼大第一次看到」、「那波真的厲害，台北山區降雪實在誇張，那時好多人跑去五指山和汐止山上看雪」、「那是我唯一承認霸王級寒流的一次沒有之一，中低海拔的山全都下雪了，中午買便當在台北市天空看到下冰霰」、「學會『霰』怎麼唸」。

除了驚喜見到平地下雪，也有人的記憶並不是開心，「永遠記得，當晚站12-02的哨，冷到靠北」、「那時在當兵，跑去救災，在魚塭幫忙撈死魚」、「那次我家地磚膨共裂開」、「X的，那時候寒流我出車禍，在病床上發抖QQ，抖了五個小時才被推進去手術，差點沒凍死」。

2016年霸王級寒流重創養殖漁業。聯合報系資料照
2016年霸王級寒流重創養殖漁業。聯合報系資料照

寒流

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