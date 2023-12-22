俠醫已逝關懷永存 林杰樑臉書教導寒流平安保暖手則
今天好冷，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，冷空氣還會持續增強。俠醫林杰樑雖然已經離世，但臉書專頁持續 提供衛教訊息，近日寒流來襲，臉書專頁也提出十二點注意事項，例如若要被褥溫暖，可以在床墊上加層毛毯；暖暖包用後可以當乾燥劑，放在鞋內或鞋櫃很好用，希望幫忙大家平安度過低溫威脅。
中央氣象署持續發布低溫特報，今、明兩天受寒流影響，各地氣溫明顯偏低，氣溫可能在10度以下。今天新北市、基隆及新竹局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，注意防範。
林杰樑臉書專頁提醒，今年冬天首波寒流來得遲但威力卻不容小覷，根據研究，溫度降低一度，會增加200人心血管疾病，請大家務必做好保暖防護。以下是林杰樑臉書專頁的提醒：
1. 患有慢性疾病、心臟血管疾病、高血壓高血脂患者，務必按時服用藥物，並避免情緒起伏過大。
2. 盡量採取少油、少鹽、少糖飲食，避免大吃大喝，以利血壓控制。
3. 喝酒或吃全酒料理時容易脫水，要喝水補充足夠水分並且注意保暖。因為酒精使血管擴張，人體剛開始會感覺溫暖但是酒後體溫會加速散熱反而冷，因此喝酒、吃全酒料理時，更需要保暖。尤其是從室內到室外溫差變化劇烈，要先穿好衣服戴好帽子。
4. 早上醒來不要急著起床，先在被窩裡活動手腳再起床，並放慢動作穿上保暖衣物。起床後再喝一杯溫水，有助於預防腦部與心臟血管意外發生。
5. 早起運動務必要注意保暖，最好不要一大早就外出，以免溫度太低發生危險。
6. 末梢肢體的保暖很重要，可使用帽子、口罩、手套、襪子、圍巾保暖若鞋、襪子濕了要更換。
7. 使用電毯、電暖爐、暖暖包，務必注意使用安全守則，電暖爐周邊不要放置易燃雜物，暖暖包不要直接接觸皮膚或放在棉被中，在睡前使用電毯溫暖床褥睡覺時停止使用電毯，老人、小孩、糖尿病患者、植物人或末梢感覺不良病患要特別注意不要灼傷。
8. 注意熱水器排煙管暢通，防止一氧化碳中毒。
9. 泡溫泉溫度不宜太高、泡太久，也不宜冷熱交替太快，酒後、飯後1小時內不要泡湯，注意溫泉房內通風。
10.保暖衣要貼身不要寬鬆保暖效果較佳，若運動流汗則不建議穿保暖衣。
11.暖暖包用後可以當乾燥劑放於鞋內或鞋櫃，然後以一般垃圾處理即可。
12.若要被褥溫暖可以在床墊上加層毛毯。
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