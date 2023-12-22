俠醫已逝關懷永存 林杰樑臉書教導寒流平安保暖手則

今天好冷，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，冷空氣還會持續增強。俠醫林杰樑雖然已經離世，但臉書專頁持續 提供衛教訊息，近日寒流來襲，臉書專頁也提出十二點注意事項，例如若要被褥溫暖，可以在床墊上加層毛毯；暖暖包用後可以當乾燥劑，放在鞋內或鞋櫃很好用，希望幫忙大家平安度過低溫威脅。

中央氣象署持續發布低溫特報，今、明兩天受寒流影響，各地氣溫明顯偏低，氣溫可能在10度以下。今天新北市、基隆及新竹局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，注意防範。

林杰樑臉書專頁提醒，今年冬天首波寒流來得遲但威力卻不容小覷，根據研究，溫度降低一度，會增加200人心血管疾病，請大家務必做好保暖防護。以下是林杰樑臉書專頁的提醒：