今天吃湯圓 譚敦慈祝福冬至圓滿並建議搭配一種水果

今天是冬至，是廿四節氣中的第廿二個節氣， 傳統認為「冬至大如年」，冬至這天大家聚在一起品嚐熱呼呼的各種湯圓。林口長庚護理師譚敦慈在臉書粉專祝福大家冬至圓滿，並提供健康吃湯圓的建議，包括吃湯圓前吃碗蔬菜更好消化、老人小孩吃湯圓要有人陪伴，吃湯圓後若難消化可以吃一些當季盛產的木瓜。

以下是譚敦慈臉書全文：