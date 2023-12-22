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今天吃湯圓 譚敦慈祝福冬至圓滿並建議搭配一種水果

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
林口長庚護理師譚敦慈在臉書粉專祝福大家冬至圓滿，並提供健康吃湯圓的建議。圖／本報資料照片
林口長庚護理師譚敦慈在臉書粉專祝福大家冬至圓滿，並提供健康吃湯圓的建議。圖／本報資料照片

今天是冬至，是廿四節氣中的第廿二個節氣， 傳統認為「冬至大如年」，冬至這天大家聚在一起品嚐熱呼呼的各種湯圓。林口長庚護理師譚敦慈在臉書粉專祝福大家冬至圓滿，並提供健康吃湯圓的建議，包括吃湯圓前吃碗蔬菜更好消化、老人小孩吃湯圓要有人陪伴，吃湯圓後若難消化可以吃一些當季盛產的木瓜。

以下是譚敦慈臉書全文：

祝福大家冬至圓圓滿滿

湯圓美味好吃大人小孩都喜歡，吃湯圓前吃碗蔬菜更好消化更健康

1:吃湯圓最好睡前3小時前吃完同時要專心小口吃，儘量不要一邊看電視或是做其他事情一邊吃，以免增加噎住的危險，老人小孩吃湯圓要有人陪伴

2:胃部疾病、糖尿病以及三高病人湯圓淺嚐就好（儘量勿超過兩顆包餡湯圓）並減少飯量，吃湯圓前先吃一碗青菜及適量蛋白質食物

3:包餡湯圓含磷量高，洗腎病患勿忘與結磷劑並食。

4:湯與湯圓分開煮（先用一大鍋水把湯圓煮熟撈起並將水倒掉，再煮另一鍋水加湯圓）。

5:包餡湯圓湯勿再加糖，湯圓煮好約65度c就可以吃，冷湯圓較難消化。

6:鹹湯圓的湯儘量勿加油蔥或爆香，可多加青菜、金針菇等以增加纖維攝取。

7:小孩子儘量不要吃紅色湯圓，以防止人工色素。

8:吃湯圓後若難消化可以吃一些當季盛產的木瓜。

湯圓 冬至 小孩

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