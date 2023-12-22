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今天吃湯圓 譚敦慈祝福冬至圓滿並建議搭配一種水果
今天是冬至，是廿四節氣中的第廿二個節氣， 傳統認為「冬至大如年」，冬至這天大家聚在一起品嚐熱呼呼的各種湯圓。林口長庚護理師譚敦慈在臉書粉專祝福大家冬至圓滿，並提供健康吃湯圓的建議，包括吃湯圓前吃碗蔬菜更好消化、老人小孩吃湯圓要有人陪伴，吃湯圓後若難消化可以吃一些當季盛產的木瓜。
以下是譚敦慈臉書全文：
祝福大家冬至圓圓滿滿
湯圓美味好吃大人小孩都喜歡，吃湯圓前吃碗蔬菜更好消化更健康
1:吃湯圓最好睡前3小時前吃完同時要專心小口吃，儘量不要一邊看電視或是做其他事情一邊吃，以免增加噎住的危險，老人小孩吃湯圓要有人陪伴
2:胃部疾病、糖尿病以及三高病人湯圓淺嚐就好（儘量勿超過兩顆包餡湯圓）並減少飯量，吃湯圓前先吃一碗青菜及適量蛋白質食物
3:包餡湯圓含磷量高，洗腎病患勿忘與結磷劑並食。
4:湯與湯圓分開煮（先用一大鍋水把湯圓煮熟撈起並將水倒掉，再煮另一鍋水加湯圓）。
5:包餡湯圓湯勿再加糖，湯圓煮好約65度c就可以吃，冷湯圓較難消化。
6:鹹湯圓的湯儘量勿加油蔥或爆香，可多加青菜、金針菇等以增加纖維攝取。
7:小孩子儘量不要吃紅色湯圓，以防止人工色素。
8:吃湯圓後若難消化可以吃一些當季盛產的木瓜。
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