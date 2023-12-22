明揚大火3個月 屏東榮總陪伴勞工、消防員身心舒壓

今年9月22日屏東明揚工廠大火案急性期醫療照護應變3個月，屏東榮民總醫院為勞動部認證職業傷病診治網絡醫院，擔負職災勞工健康責任，與屏東縣消防局、衛生局、勞青處與急診醫學會合作舉辦「身心舒緩工作坊系列活動」，服務逾400名消防與醫護工作人員，陪伴受傷勞工朋友陸續恢復健康並階段性的回到職場復工。

屏東榮總院長吳東霖說，第一線搶救的消防弟兄與醫護團隊身心壓力緊繃，睡不好，吃不下，肩頸痠痛是爆炸後連續幾個月的夢魘。社工、越南翻譯人員與職災勞工主動關懷小組成員跑殯儀館跑到需要收驚。屏東榮總承辦退輔會「社區健康促進計畫」，一系列災後重建身心舒壓工作坊，照顧救災人員身心健康。

屏東榮總家醫科主任陳弘哲說，跨團隊合作是屏東的資產，身心舒緩工作坊系與消防局、衛生局、勞青處以及急診醫學會合作舉辦，溫暖醫護與消防弟兄的身心。

屏東縣消防局醫療指導醫師、屏東榮總緊急醫療救護中心主任周上琳說，醫療端從急診緊急應變、手術治療、加護病房、到門診職業傷病個案管理追蹤到工作強化訓練與復工評估，屏東榮總提供受傷勞工與消防弟兄一條龍整合服務。

屏東榮總指出，南北狹長112公里的屏東縣仍無醫學中心，更缺乏職業傷病診治專責醫院，現有的醫療院所規模持續成長，單獨的資源都不比都會區，合作才能共榮。爆炸案發生後，財團法人職業災害預防及重建中心偕同高雄榮總職災勞工個案管理師，駐點職業醫學門診協助受傷勞工與消防人員進行身心壓力狀況評估與職災通報，並說明職災補償權益。