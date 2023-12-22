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影／太平山一夜降雪 積雪、冰霜和霧淞共構銀白世界迎冬至
宜蘭縣太平山國家森林遊樂區昨夜11時許降下今年入冬以來第一場雪，一夜過後，太平山莊與翠峰湖區已成為白色世界，積雪、霧淞和結霜迎接冬至。目前雪已停，部分區域下冰霰，路面未結冰，林業署宜蘭分署建議欲上山的遊客仍準備雪鏈。
宜蘭分署表示，這場瑞雪從昨夜11時許持續到今天凌晨2時許，主要集中在太平山莊及翠峰湖區，海拔約在1840公尺到2000公尺，地面積雪約1公分；昨夜最低溫約達零下7度，目前溫度在零下1度到零下3度間，部分區域會下冰霰，經過見晴路段後有霧淞出現，風口處尤為明顯。
昨天就有不少遊客上山追雪，約200人夜宿太平山莊和翠峰山屋，不少人是第一次看到下雪，直呼興奮；今天上午6時太平山開園後，陸續有遊客上山，沉浸在銀白世界中，或拿起相機把握機會捕捉美景，大人、小孩都嘗試堆起小小雪人。
宜蘭分署指出，今天上午5時許巡山過後，尚未發現結冰路段，車輛入園無須雪鏈，但仍建議攜帶，不然只能將車停在管制點；木棧道容易結冰，宜小心慢行，最後再次提醒遊客備妥登山杖、止滑鞋與保暖衣物等等。
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