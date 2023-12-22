快訊

MLB／在國家隊、職業隊都是MVP 大谷翔平2奪美聯社大獎

玩命關頭男星！馮迪索遭前女助理控性侵「事發後幾小時就被解雇」

捷克校園槍擊釀14死！學生驚慌逃命畫面曝 爬建築外牆躲槍手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／太平山一夜降雪 積雪、冰霜和霧淞共構銀白世界迎冬至

聯合報／ 記者陳敬丰鍾維軒／宜蘭即時報導
孩童第一次見到下雪，相當興奮。記者鍾維軒／攝影
孩童第一次見到下雪，相當興奮。記者鍾維軒／攝影

宜蘭太平山國家森林遊樂區昨夜11時許降下今年入冬以來第一場雪，一夜過後，太平山莊與翠峰湖區已成為白色世界，積雪、霧淞和結霜迎接冬至。目前雪已停，部分區域下冰霰，路面未結冰，林業署宜蘭分署建議欲上山的遊客仍準備雪鏈。

宜蘭分署表示，這場瑞雪從昨夜11時許持續到今天凌晨2時許，主要集中在太平山莊及翠峰湖區，海拔約在1840公尺到2000公尺，地面積雪約1公分；昨夜最低溫約達零下7度，目前溫度在零下1度到零下3度間，部分區域會下冰霰，經過見晴路段後有霧淞出現，風口處尤為明顯。

昨天就有不少遊客上山追雪，約200人夜宿太平山莊和翠峰山屋，不少人是第一次看到下雪，直呼興奮；今天上午6時太平山開園後，陸續有遊客上山，沉浸在銀白世界中，或拿起相機把握機會捕捉美景，大人、小孩都嘗試堆起小小雪人。

宜蘭分署指出，今天上午5時許巡山過後，尚未發現結冰路段，車輛入園無須雪鏈，但仍建議攜帶，不然只能將車停在管制點；木棧道容易結冰，宜小心慢行，最後再次提醒遊客備妥登山杖、止滑鞋與保暖衣物等等。

森林鐵道上。圖／林業署宜蘭分署提供
森林鐵道上。圖／林業署宜蘭分署提供
過見晴路段後有霧淞出現，風口處尤為明顯。圖／林業署宜蘭分署提供
過見晴路段後有霧淞出現，風口處尤為明顯。圖／林業署宜蘭分署提供
降雪主要在太平山莊與翠峰湖區，今天上午地面積雪約1公分。記者鍾維軒／攝影
降雪主要在太平山莊與翠峰湖區，今天上午地面積雪約1公分。記者鍾維軒／攝影
太平山昨夜11時許開始降雪，持續到今天凌晨2時許。記者鍾維軒／攝影
太平山昨夜11時許開始降雪，持續到今天凌晨2時許。記者鍾維軒／攝影
不少遊客不畏零下低溫上山追雪。記者鍾維軒／攝影
不少遊客不畏零下低溫上山追雪。記者鍾維軒／攝影
昨夜最低溫度達到零下7度，目前溫度介於零下1度到零下3度間。記者鍾維軒／攝影
昨夜最低溫度達到零下7度，目前溫度介於零下1度到零下3度間。記者鍾維軒／攝影
太平山昨夜降雪，以雪白的姿態迎接冬至。記者鍾維軒／攝影
太平山昨夜降雪，以雪白的姿態迎接冬至。記者鍾維軒／攝影
翠峰湖山屋附近。圖／林業署宜蘭分署提供
翠峰湖山屋附近。圖／林業署宜蘭分署提供
大人、小孩都嘗試堆起小小雪人。圖／林業署宜蘭分署提供
大人、小孩都嘗試堆起小小雪人。圖／林業署宜蘭分署提供

太平山 宜蘭 冰霰

延伸閱讀

冬至進補中藥行藥材價格飆「當歸」漲1倍 中藥業無奈消費者叫苦

今天冬至寒流襲台極寒冷 桃園楊梅6.7度 吳德榮：高山明降雪機率高

寒流昨晚達標 今冬至整天冷颼颼 中北部高山有機會降雪

寒冬來襲 淡水鄧公里長者搓湯圓溫暖慶冬至

相關新聞

東京發出鏈球菌疫情警報 張維中籲到日本多洗手戴口罩

日本東京都釋出「A型鏈球菌咽喉炎」感染流行警報。旅日台灣作家張維中在臉書表示，最近到日本、東京玩的遊客要小心。多洗手，進...

影／太平山一夜降雪 積雪、冰霜和霧淞共構銀白世界迎冬至

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區昨夜11時許降下今年入冬以來第一場雪，一夜過後，太平山莊與翠峰湖區已成為白色世界，積雪、霧淞和...

冬至進補中藥行藥材價格飆「當歸」漲1倍 業者無奈消費者叫苦

今天冬至，寒流來襲，進補日子，民眾喜歡吃補暖身，不過，今年當歸價格狂飆！從年初一台斤350元，漲到現在破千元，部分當歸鴨...

影／入冬首波寒流發威 玉山零下5.7度今晨霧淞

今年入冬首波寒流影響台灣，今天是24節氣的冬至，寒流影響最大，全台整天冷颼颼。玉山今天最低溫出現在上午6時57分，只有零...

今天冬至寒流襲台極寒冷 桃園楊梅6.7度 吳德榮：高山明降雪機率高

今天是24節氣的冬至，寒流影響台灣。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨觀測...

今冬至寒流持續影響 明天全台有雨 周日冷氣團再度南下

今天是24節氣的冬至。天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，今天凌晨寒流達到最強，作為指標的台北氣象站氣溫一度掉到個位數，而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。