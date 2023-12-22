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冬至進補中藥行藥材價格飆「當歸」漲1倍 業者無奈消費者叫苦

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
今天冬至，寒流來襲，進補日子，民眾喜歡吃補暖身，嘉市最大傳統市場、東市場，5代傳承的全發堂蔘藥行，生意好。記者魯永明／攝影
今天冬至，寒流來襲，進補日子，民眾喜歡吃補暖身，嘉市最大傳統市場、東市場，5代傳承的全發堂蔘藥行，生意好。記者魯永明／攝影

今天冬至，寒流來襲，進補日子，民眾喜歡吃補暖身，不過，今年當歸價格狂飆！從年初一台斤350元，漲到現在破千元，部分當歸鴨麵線店咬牙苦撐，自行吸收成本，嘉市最大傳統市場、東市場，五代傳承的全發堂蔘藥行業者、市議員李奕德說，藥材原料9成來自大陸進口，熱銷中藥材調漲。

台灣中藥材9成以上來自大陸，李奕德說，從清代就是如此，國內栽種還不普及，清朝時期台灣商人到大陸貿易，會順便在對岸採購藥材帶回台灣，形成早年的兩岸經貿，除用量大的當歸價飆漲，黨參、白芍、熟地、生地、白朮等，平均漲3至4成，價格操控在大盤商。

全發堂昨天就湧入大批民眾採購進補藥材，當歸價飆漲，民眾還是埋單掏腰包說，「反正一年只補一次，不是天天吃，價格貴還能接受」，李奕德說，中藥傳統產業，為因應現代人速食方便及年輕人口味需求，部分產品採生物科技製程，研發開罐飲料。

藥材原料9成來自大陸進口，當歸產地主要來自四川，紅花來自西藏，枸杞來自寧夏。因大陸特有氣候地理環境，加上大規模種植，造就這些藥材高品質和藥效。全發堂從清代同治年間開業，至今傳承五代近200年，議員李奕德家族5代都以中藥為業，流傳佳話，李家收藏清代文物和病歷診斷書，成為珍貴歷史文物。

中藥傳統產業，為因應現代人速食方便及年輕人口味需求，部分產品採生物科技製程，研發開罐飲料。記者魯永明／攝影
中藥傳統產業，為因應現代人速食方便及年輕人口味需求，部分產品採生物科技製程，研發開罐飲料。記者魯永明／攝影
今天冬至，寒流來襲，進補日子，民眾喜歡吃補暖身，嘉市最大傳統市場、東市場，5代傳承的全發堂蔘藥行，生意好。記者魯永明／攝影
今天冬至，寒流來襲，進補日子，民眾喜歡吃補暖身，嘉市最大傳統市場、東市場，5代傳承的全發堂蔘藥行，生意好。記者魯永明／攝影
今年當歸價格狂飆！從年初一台斤350元，漲到現在破千元。記者魯永明／攝影
今年當歸價格狂飆！從年初一台斤350元，漲到現在破千元。記者魯永明／攝影

中藥 文物 冬至

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