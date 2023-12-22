大家醫計畫／衛生局、診所上心 共創典範城市

全台糖尿病患近二六○萬人，相關醫療費用驚人，國健署、健保署積極推廣共照網，在收案成效上，宜蘭縣異軍突起，以六成七勇奪第一。如果合併初期腎臟病收案率，彰化縣、南投縣表現優異，關鍵在於地方衛生局「上心」，提供人力支援，適時鼓勵。

游能俊醫師則在宜蘭地區深耕近二十年，他表示，糖尿病照護為慢性疾病管理能否成功的重要關鍵，自家診所開業十八年，參與共照計畫，擁有護理、營養及衛教等堅強團隊，第一年收治一二○○多名糖友，逐年增加，目前約有六千多人固定回診，規模之大，遠勝於眾多區域醫院。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，我國八十五年實施慢性病共照計畫，彰化衛生局隨即成立專門小組，希望縣內醫療院所踴躍參與，當時衛教人力嚴重不足，特別聘用近三十名營養師支援轄區衛生所、基層診所，協助衛教。去年積極推展健康促進、全人照護，偕同產官學，一起打造共同照護網，成為上百萬縣民健康的守門員。

彰化基督教醫院內分泌暨新陳代謝科主任廖培湧表示，該院是全國第一家成立糖尿病衛教中心的醫學中心，連同醫師、護理師、營養師、個管師，總共有四十幾人，團隊陣容堅強，為全國少見。除了細心照顧眾多糖友、腎臟並患者，並針對縣內多家地區醫院、基層診所，給予專業上協助。

南投地區糖尿病照護品質卓越，在當地開設診所十多年的陳宏麟醫師功不可沒，他曾任埔里衛生所主任十年，二○一一年開設診所，專注於社區居民健康促進、醫療診治與延緩失能等，多次榮獲各類糖尿病和腎臟病醫療照護品質獎項。

陳宏麟自家診所獲頒醫策會二○二二年「基層醫療品質改善特優獎」，關鍵在於擁有醫師、營養師與護理衛教師等堅強團隊，人數達卅七人，齊心投入糖腎等共病預防及治療，除了設置銀髮健身房、健康食堂，還成立巷弄長照站，提供全面照護面向。