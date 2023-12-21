太平山下雪了 零下6度水氣足夠 午夜時刻落雪紛飛

宜蘭太平山國家森林遊樂區下雪了！21日晚上11時許，太平山莊附近的氣溫來到攝氏零下6度，水氣也足夠，入冬後第一場雪如雨點般飄落，今天特別上山追雪的民眾沒有白費辛苦。

今天晚間，太平山的氣溫已經降到0度以下，只待水氣足夠，就會下雪；晚上10時半許，地面結上薄薄冰霜，11時許太平山莊氣溫來到零下6度，水氣足夠，天上飄下雪點，雪勢還在逐漸加大。