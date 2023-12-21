太平山下雪了 零下6度水氣足夠 午夜時刻落雪紛飛
宜蘭太平山國家森林遊樂區下雪了！21日晚上11時許，太平山莊附近的氣溫來到攝氏零下6度，水氣也足夠，入冬後第一場雪如雨點般飄落，今天特別上山追雪的民眾沒有白費辛苦。
今天晚間，太平山的氣溫已經降到0度以下，只待水氣足夠，就會下雪；晚上10時半許，地面結上薄薄冰霜，11時許太平山莊氣溫來到零下6度，水氣足夠，天上飄下雪點，雪勢還在逐漸加大。
太平山莊指出，今天白天湧入近千名追雪遊客，不過園區內山莊與翠峰山屋合計住宿容量只有200人，今天沒搶到房間的民眾只能等待明日上午上山，暫定上午6時開園，若聯外道路路面結冰，工作人員會先處理完畢再開放入園，以1000輛車次為限，客滿後實施一出一進管制。
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