太冷！ 2天69人OHCA 僅10人救回

入冬首波寒流襲台，天氣冷颼颼，各地急病救護案件暴增，根據各縣市消防局統計，前天至昨天傍晚，全台至少有六十九人內科ＯＨＣＡ（到院前心肺功能停止），送醫後救回十人恢復生命跡象，其中年紀最小的是新北的新生兒。醫師提醒，低溫易造成心肌梗塞，溫差大的時段，尤其要做好保暖。

中央氣象署提醒，今十九縣市低溫特報，各地氣溫仍易跌破十度，新北市、桃園市、新竹縣、連江縣更可能降至六度以下，其中新竹縣體感溫度僅二至六度，金門縣負一至四度、連江縣負二至○度。明天寒流雖減，仍未明顯回溫，緊接周日強烈冷氣團報到，將一路影響至下周二。

雲嘉南縣市從前天至昨天傍晚五時止，共有十八人送醫ＯＨＣＡ，其中，嘉義市一名廿八歲蔡姓職業軍人，上午從住家社區出門後不明原因突然倒地不起，送醫後仍不治，檢警相驗初判是天氣寒冷引起心血管相關疾病造成。另高雄五件、屏東六件，台東也有一件。

新北市消防局統計，前天至昨天中午一天共有十六人內科ＯＨＣＡ，送醫後救回八人，其中包含一名出生廿一天的女嬰，初步研判是新生兒急病，原因待釐清。台北市消防局昨截至下午五時，則有十人內科ＯＨＣＡ。桃園市則接獲一起疑似低溫猝死案例。

彰化縣消防局統計從前天上午八時到昨天八時止，短短廿四小時就有五十三件急病救護案件，其中七人送醫到院無呼吸心跳，均搶救無效；宜蘭縣前天上午至昨天上午，因低溫送醫者共六人，其中四人到院前無呼吸心跳，搶救後仍宣告不治。花蓮縣也有一名九旬老翁疑因天冷失去呼吸心跳。

氣象署預報員官欣平表示，昨晚至今晨，為這波寒流影響最明顯時刻，北部、宜蘭低溫八至九度，中部、花蓮十至十一度，南部、台東十二至十三度。

氣象署表示，北部、宜蘭一五○○公尺以上山區，今晨可能降雪。今至明清晨，中部以北、宜蘭、花蓮二五○○公尺以上高山，則有結冰、結霜或霧淞機率。