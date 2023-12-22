寒冬防心衰竭 死亡率高達10%

全台迎來入冬後的首波寒流，不僅要做好保暖措施，有慢性疾病者更要注意身體狀況，除了要預防急性心肌梗塞發作，其實「心衰竭」風險更大。開業醫師高偉峰表示，天氣冷容易誘發心衰竭，死亡率高達10%，遠高於一般心肌梗塞的2%至5%，一旦有上腹腫脹、腳部水腫、易喘3個徵兆中的一項，應立即就醫。

冬天是心血管疾病好發的季節，尤其是三高、長者族群更得留心。高偉峰提醒，天氣冷會讓血管收縮，血壓容易升高，許多心臟疾病便會驟然發生，因此不僅要注意保暖，避免急性心肌梗塞發生，更得注意慢性的「心衰竭」。

高偉峰說，冬天民眾喜歡吃火鍋，不小心就會攝取過多的鹽分，導致水分容易堆積於體內，心臟若不夠力，便無法將血液循環全身，醃漬、滷製的食品也同樣有高鹽分，攝取上都得再減少。

是否有心衰竭可注意3項指標。高偉峰表示，由於水分無法充分在體內循環，很容易產生「腳水腫」；水分過多也會讓肝臟吃不消，因此會有「上腹脹」的情形出現；因為心臟不夠力、負擔過大，活動後「容易喘」，尤其是爬樓梯時。

高偉峰說，曾有一位80多歲長者要來看診，光是從門口走到診間就要休息3、4次，經過藥物治療、飲食調整後，現在終於有辦法一次走到診間。

高偉峰提醒，冬天天冷最容易誘發高血壓、冠狀動脈疾病等，因此平時不僅鹽分攝取要減量，水也不要喝太多，若突然增加一公斤可能就是體內積水，因此建議增加體重監測頻率，避免心臟負擔過大沒有及時發現，導致心衰竭的風險發生，一旦有「腳水腫」、「上腹脹」、「容易喘」應立即就醫治療，尋求醫師的協助。