和潤企業助推廣機車道安 今年捐逾200萬元

根據交通部統計，過去5年平均每年有1787人死於機車事故，和潤企業今年7月起與交通部公路局攜手舉辦一系列機車道安推廣活動，今舉辦「機車道安成果發表記者會」，包括補助180萬元提供1300位民眾接受機車駕訓班課程、舉辦道安影片徵選競賽提供總獎金23萬元。

公路局長陳文瑞表示，全台有1400萬輛機車，其中18到24歲年輕人機車事故違規率非常高，為協助年輕人考上駕照前後能更安全，開放大專院校公車進校園、機車考照前駕訓班等，每年也補助2萬名年輕人1300元上駕訓班，今年更擴大到4萬個名額，希望透過駕駛訓練提升年輕人行車安全。

公路局表示，交通部2019年起辦理機車駕訓補助計畫，截至2022年違規風險已降低至56%、肇事風險降至35%。和潤企業去年起與台北市區監理所合作推廣機車道路安全計畫，今年更將計畫範圍擴展至全台，鼓勵民眾提升道安觀念。

和潤企業表示，從承作機車金融業務的過程中，發現常有因機車安全駕駛觀念不足發生的意外，今年補助民眾，只要報名機車駕訓班且取得駕照者，即可獲得1300元，更提供中低收入戶及清寒家庭之駕訓費用全額補助，今年共計補助達180萬元、有1300多位民眾受惠。

和潤企業董事長劉源森表示，推動機車道安不只鼓勵大家接受完整的機車駕訓，更希望民眾取得駕照後能持續遵守交通規則，因此也舉辦「3個月零違規挑戰賽」，報名挑戰的機車騎士取得駕照後3個月內無違規紀錄者，即可獲得抽獎機會，首波獲獎名單將於12月底公告。