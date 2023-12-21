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寒流襲台目前不是最冷 鄭明典：離最大影響點有一段時間要等

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
鄭明典PO出台北氣壓變化圖。一天裡有兩個波峰和兩個波谷，一個周期是半天，所以稱為「氣壓半日波」。圖／取自鄭明典臉書
鄭明典PO出台北氣壓變化圖。一天裡有兩個波峰和兩個波谷，一個周期是半天，所以稱為「氣壓半日波」。圖／取自鄭明典臉書

寒流襲台，各地寒冷。前中央氣象局長鄭明典今早在臉書表示，台北站氣壓1030百帕，應該還不到頂，但可以確認主高壓接近中，冷空氣會持續增強。他下午解釋「氣壓半日波」，他表示，現在高氣壓的影響還不到1030百帕，離預期中的最大影響點還有一段時間要等待。

鄭明典PO出台北氣象站的氣壓紀錄，他表示，一天裡有兩個波峰和兩個波谷，一個周期是半天，所以稱為「氣壓半日波」。有時候我們會說這是大氣的「潮汐」，但是它的起潮力量不是引力，而是太陽的輻射加熱作用，所以氣壓半日波是跟著太陽走，不像海洋潮汐主要是跟著月球走。

鄭明典表示，看天氣系統的影響時，心中會把半日波約略的排除，所以現在高氣壓的影響還不到1030，離預期中的最大影響點還有一段時間要等待。

中央氣象署說，今、明兩天寒流影響，中部以北、東北部及東部天氣非常寒冷，其他地區早晚亦非常寒冷；南方雲系北移，今天北部、東半部、南部地區及中部山區有局部短暫雨，中部地區亦有零星短暫雨，澎湖、金門、馬祖為陰時多雲。

明天桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，南部地區及中部山區亦有零星短暫雨；其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海有長浪發生的機率。

馬祖 鄭明典 寒流

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