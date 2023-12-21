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「恐龍女孩」綺綺成繪本 她因心臟病逝勇敢一直都在

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
綺綺媽媽（右）與繪師張瓊文（左）合作，將綺綺面對疾病的勇敢歷程，推出繪本「愛畫畫的恐龍女孩」。記者陳雨鑫／攝影
綺綺媽媽（右）與繪師張瓊文（左）合作，將綺綺面對疾病的勇敢歷程，推出繪本「愛畫畫的恐龍女孩」。記者陳雨鑫／攝影

恐龍看起來勇猛強壯，什麼都不怕，我想像恐龍一樣」5年前，恐龍女孩綺綺因為先天心臟病離開，台大婦產科醫師施景中一路分享綺綺勇敢面對疾病的過程，綺綺留下的恐龍畫作，成了「綺綺的恐龍綺想世界」Line貼圖，在文字世界中，持續鼓舞人們，今年是綺綺離開的第五年，綺綺媽媽與繪師合作推出繪本「愛畫畫的恐龍女孩」，盼將綺綺的勇敢以及積極體驗人生的歷程，鼓勵在困境中的每一個人。

15年前，綺綺誕生在這世界上，因為左心室發育不全，同時也有肺動脈狹窄，出生後二個月，就接受人生第一次的手術，小小的身體，被畫上長長的一刀，從頸部下方一路到接近腹部，綺綺在醫院內被照顧到四個月大才出院。綺綺媽媽說，綺綺剛開完刀，還沒生長得健全的身體，從外頭都能看見心臟跳動的痕跡。

綺綺在家人的悉心照顧下，逐漸長大，到了6歲，她迎來人生第三次對手術，綺綺緊抱著媽媽，訴說著害怕。罹病過程中，綺綺認識了恐龍，她認為恐龍是最勇猛強壯的動物，她喜歡恐龍，筆下描繪各種恐龍的型態，也透過恐龍鼓勵自己「我要像恐龍一樣勇敢」。

綺綺媽媽說，綺綺這一路都很勇敢，從她的身上看到對人生的態度，疾病的威脅，讓綺綺和家人常常不知道未來的明確方向在哪，既然如此，那就走一步算一步，綺綺的選擇是積極體驗人生，孩子的態度也影響了自己，讓她面對人生的逆境時，也受到很大的鼓舞。

綺綺人生中，總共動了4次手術，最後一次是在5年前，動了成功機率有56％的雙心手術，幫助她的左心室可以像常人一樣有個正常的大小，但手術完成了，綺綺卻沒有度過最後的關卡。綺綺離開後，她的恐龍畫作，成了貼圖，至今仍是熱門貼圖之一。綺綺雖然已經離開人們到遠方旅行，但她的勇敢與勇氣，持續影響著她的家人、親友。

中華民國心臟病兒童基金會副執行長花玉娟說，繪本「愛畫畫的恐龍女孩」已於12月1日起於各大書局販售，繪本描繪綺綺如何面對疾病，以及家人陪伴的歷程，醫療院所中目前也都有擺放該繪本，希望後續能將繪本推進小學中，讓學童們能透過繪本，從中獲得學習。

綺綺媽媽與繪師合作，將綺綺面對疾病的勇敢歷程，推出繪本「愛畫畫的恐龍女孩」。記者陳雨鑫／攝影
綺綺媽媽與繪師合作，將綺綺面對疾病的勇敢歷程，推出繪本「愛畫畫的恐龍女孩」。記者陳雨鑫／攝影

綺綺 恐龍 人生

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