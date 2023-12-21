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天寒毛小孩門診就醫增 獸醫示警：最重恐腎衰竭

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
有獸醫師觀察，近期常有犬貓因天冷導致心臟血管疾病、泌尿導感染送醫，因感冒就醫的寵物數量亦有增加，建議飼主留意家中10歲以上的小型犬，可適時為其穿上衣物防寒。圖／讀者提供
有獸醫師觀察，近期常有犬貓因天冷導致心臟血管疾病、泌尿導感染送醫，因感冒就醫的寵物數量亦有增加，建議飼主留意家中10歲以上的小型犬，可適時為其穿上衣物防寒。圖／讀者提供

寒流來襲，近期天氣驟降，不僅民眾感到寒冷，有獸醫師觀察，近期常有犬貓因天冷導致心臟血管疾病、泌尿道感染送醫，因感冒就醫的寵物數量亦增加，建議飼主留意家中10歲以上的小型犬，可適時為其穿上衣物防寒。

「心肺功能較弱的高齡小型犬隻飼主需要特別注意。」台北市獸醫師公會副理事長楊靜宇指出，天冷容易引發犬隻血壓上升，增加心肺負擔，甚至造成肺積水、腎臟衰竭等危機；本身已有心臟血管疾病的犬隻飼主更需注意，可為毛小孩加強保暖。

楊靜宇說，馬爾濟斯、博美犬、貴賓犬、約克夏等「小型玩具犬」心臟辦膜常出現問題，一旦血壓增加，產生的併發症會更嚴重。因小型犬多被飼養在室內恆溫環境，冬天有暖氣、夏天開冷氣，對於氣溫變化非常敏感，建議飼主帶10歲以上小型犬出門時，可為其穿上寵物專用衣物保暖。至於哈士奇、聖伯納等大型犬，因屬於極地犬種，適應低溫環境，飼主為其穿衣反而導致犬隻不適，或引起皮膚過敏。

飼主擔心毛小孩寒冷，常在家中擺放紅外線燈、電暖器等設備。楊靜宇提醒，飼主使用加溫設備時，應注意擺放位置，不宜太靠近寵物以免導致灼傷，最好放置於寵物無法觸及的高處平台；另需注意平均加溫，將室內整體溫度維持在20至23度，避免單點式升溫。

楊靜宇表示，近期因氣溫驟降，常有小型犬隻感冒導致咳嗽、流鼻水至動物醫院看診；貓則是泌尿道問題比率增加，因天冷貓不想動，飲水量亦降低，造成尿液濃縮，容易引發細菌感染、尿道結石問題。

獸醫師 寵物 毛小孩

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