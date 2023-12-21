快訊

寒流來襲…樹林高中生穿便服禦寒遭罰開合跳2000下 校方致歉、教育局這麼說

嘉義老婦行走路口 遭運菜貨車撞擊輾壓慘死輪下

評／捐公益是民進黨用來違規漂白的遮羞布？

機車道訓已逾2千人參加 明年研議朝尚未取得駕照者試辦

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部公路局今年除擴大1300元機車駕訓補助達4萬個名額，4月起也規畫已取得駕照者的機車道路訓練課程。示意圖。圖／雲林監理站提供
交通部公路局今年除擴大1300元機車駕訓補助達4萬個名額，4月起也規畫已取得駕照者的機車道路訓練課程。示意圖。圖／雲林監理站提供

根據交通部統計，過去5年平均每年有1787人死於機車事故，交通部公路局今年除擴大1300元機車駕訓補助達4萬個名額，4月起也試辦已取得駕照者的機車道路訓練課程。公路局表示，截至年底有將近2100人參加，明年研議擴大針對尚未取得駕照者試辦，並增加補助名額及辦理駕訓班

以往每年平均有25萬人考取機車駕照，去年略為減少至23萬人，其中有2萬人上過駕訓班後進行考照。公路局表示，交通部2019年起辦理機車駕訓補助計畫，截至2022年違規風險已降低至56%、肇事風險降至35%，今年提供2千名1200元道路訓練補助，優先於全台14家機車駕訓班實施。

公路局表示，機車道路訓練現階段是針對已取得駕照者的安駕訓練，今年4月試辦，截至年底有將近2100人報名，多為18至20歲的年輕新手駕駛，明年配合法規修正，研議以「駕駛學習證」讓尚未取得駕照者進行機車道路訓練，更可望增加補助名額及試辦駕訓班。

公路局也說，機車道路訓練目前由全台7處監理所轄下14家有大型重機訓練經驗的特優駕訓班試辦，總計3小時課程，包含場內說明1小時、場外訓練2小時，安排經公路主管機關申請核准的3至4公里的路線訓練。

公路局指出，訓練總計有10個科目，包含路邊起步、左右轉彎、變換車道、無號誌路口停讓、停讓行人、注意前方狀況、應變路邊車輛突然開門、大型車內輪差、煞車要領、兩段式左轉等，後續會為期半年追蹤這2千名參與試辦計畫者的違規及肇事率，以確認成效。

車道 駕照 駕訓班

延伸閱讀

苗縣泰安鄉大客車自撞山壁 公路局澄清：非幸福巴士

準備迎接假期！元旦連假車潮最快29日湧現 省道易壅塞路段一次看

注意！迎接2024台灣燈會 台86路面刨鋪到明年元月中旬

汽燃費繳了嗎？要儘速繳納以免逾期受罰了

相關新聞

入冬首波寒流特別冷？ 賈新興：跟氣候值最低溫比低5度

今年入冬首波寒流襲台，這波真的冷，但有特別冷嗎？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，這波達到寒流，確實...

影╱寒流相伴過冬至 玉山北峰上午下冰珠了

入冬首波寒流報到，中央氣象署發布19縣市低溫特報，今晚至明晨最冷，北部及東北部8度、中部10度、南部10至12度，北部內...

首波寒流來襲19縣市低溫下探6度 風城新竹明體感溫度1度

入冬首波寒流報到，中央氣象署發布19縣市低溫特報，其中今晚至明晨最冷，北部及東北部8度、中部10度、南部10至12度，北...

迎2024信義區25日起道路交管 北捷跨年42小時不收班

配合「2024台北最High新年城」舞台搭建，交通局於25日到1月2日進行三階段車道管制，包含市府路東側5車道封閉、新仁...

「最黑暗的一天」醫改會舉牌抗議、批健保署架空健保會

健保會昨開會，其中台灣醫療改革基金會等付費者代表的健保會委員會中舉牌抗議。醫改會批評是「健保會史上最黑暗的一天」，執行長...

寒流發威37歲壯漢突心痛倒地 醫：注意五項搶命要訣

寒流報到，南部日夜溫差動輒10度，不少病患是在清晨與入夜溫差最大時段發生心肌梗塞，單在高雄榮總昨天與今天就收治6名心肌梗塞的患者，即使經搶救，仍有生命危險。醫師表示，超過一半的心肌梗塞患者，發作之前是完全沒有症狀的，提醒眾若平日偶有胸悶，就要警覺可能是冠狀動脈狹窄的警訊，應快就醫治療，以防突如其來惡化為致命的心肌梗塞。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。