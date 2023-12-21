機車道訓已逾2千人參加 明年研議朝尚未取得駕照者試辦

根據交通部統計，過去5年平均每年有1787人死於機車事故，交通部公路局今年除擴大1300元機車駕訓補助達4萬個名額，4月起也試辦已取得駕照者的機車道路訓練課程。公路局表示，截至年底有將近2100人參加，明年研議擴大針對尚未取得駕照者試辦，並增加補助名額及辦理駕訓班。

以往每年平均有25萬人考取機車駕照，去年略為減少至23萬人，其中有2萬人上過駕訓班後進行考照。公路局表示，交通部2019年起辦理機車駕訓補助計畫，截至2022年違規風險已降低至56%、肇事風險降至35%，今年提供2千名1200元道路訓練補助，優先於全台14家機車駕訓班實施。

公路局表示，機車道路訓練現階段是針對已取得駕照者的安駕訓練，今年4月試辦，截至年底有將近2100人報名，多為18至20歲的年輕新手駕駛，明年配合法規修正，研議以「駕駛學習證」讓尚未取得駕照者進行機車道路訓練，更可望增加補助名額及試辦駕訓班。

公路局也說，機車道路訓練目前由全台7處監理所轄下14家有大型重機訓練經驗的特優駕訓班試辦，總計3小時課程，包含場內說明1小時、場外訓練2小時，安排經公路主管機關申請核准的3至4公里的路線訓練。

公路局指出，訓練總計有10個科目，包含路邊起步、左右轉彎、變換車道、無號誌路口停讓、停讓行人、注意前方狀況、應變路邊車輛突然開門、大型車內輪差、煞車要領、兩段式左轉等，後續會為期半年追蹤這2千名參與試辦計畫者的違規及肇事率，以確認成效。